Порошенко: в мае истекает срок подачи Украиной своей позиции в Международный арбитраж по захвату Россией кораблей

За последний год ни одно украинское военное судно не пересекло Керченский пролив, потому что нынешняя власть ничего не сделала, чтобы защитить свободу судоходства в Азовском море. Об этом заявил экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в своем обращении. Порошенко отметил, что в мае истекает срок, когда Украина должна подать свою позицию в Международный арбитраж по морскому праву о компенсации РоSSийской Федерацией убытков за нарушение международных норм во время акта военной агрессии в ноябре 2018 года.

«Почти год, как 25 мая 2019 Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге принял предварительное решение в пользу Украины в деле «Украина против РоSSии о задержании военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018». Суд объявил о применении временных мер по отношению к РоSSийской Федерации за нарушение ею иммунитета трех украинских военных кораблей и двадцати четырех членов экипажа. Он обязал Кремль отдать наши корабли и освободить моряков. Благодаря этому вердикту наших героев удалось вернуть домой», - напомнил Порошенко.

Экс-президент Украины отметил, что это беспрецедентное в истории трибунала решение стало следствием высокопрофессиональной работы украинской дипломатической команды в соответствии с подписанными им директивами.

«Директивы давали четкую задачу - привлечь агрессора к ответственности. Уже в следующем месяце Украина должна подать меморандум с разъяснением своей позиции в Специальный международный арбитраж, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. На данном этапе речь идет уже о компенсации убытков, нанесенных Украине», - отметил Порошенко.

«Однако вызывает сомнения готовность нынешней украинской власти продолжить международно-правовой процесс, который наша команда начала более года назад. А РоSSия уже использует тезис о том, что администрация Зеленского, Офис Генерального прокурора Украины, ГБР и сами рассматривают события ноября 2018 как военную провокацию со стороны Украины», - отмечает Порошенко.

Он обращает внимание на то, что действия ГБР четко синхронизируются с Федеральной службой безопасности РоSSии. «Ибо и в ФСБ, и ГБР считают проход украинских кораблей по украинскому морю - уголовным преступлением. И ФСБ, и ГБР допрашивали украинских моряков. Едва ли не единственным разногласием между позицией этих двух ведомств является то, что ФСБ арестовала украинских моряков, а ГБР - хочет предъявить подозрение командующему Военно-морских сил Украины адмиралу Игорю Воронченко», - отмечает лидер «Европейской Солидарности».

«Только мгновенная негативная реакция общественности, ветеранов, журналистов и политиков государственников удержала власть от этого преступления против Украины. Но уголовное дело по факту событий в Керченском проливе, начатое с подачи соратника Януковича Портнова, продолжает «расследоваться». Этим делом украинская власть защищает правовую позицию РоSSии, отрицая выводы Морского трибунала ООН , который своим решением признал правомерным позицию Украины.

Этим делом нынешняя украинская власть создает риск отмены «азовского пакета» санкций против Кремля, введенного Евросоюзом и Соединенными Штатами», - предостерегает Петр Порошенко.

«Власть в рамках международного морского права и при поддержке наших зарубежных партнеров могла и должна была настаивать на нашем законном суверенном праве осуществлять такие переходы в интересах укрепления обороноспособности страны. Очевидно, что сам факт наличия в Украине уголовного дела по событиям в Керченском проливе подрывает позиции нашего государства в Специальном международном арбитраже. Инициаторы этого дела и должностные лица, которые ее возбудили в угоду Москве, должны быть наказаны за государственную измену», - убежден Петр Порошенко.

«Мы требуем от МИД предоставить обществу информацию, каким образом страна готовится к арбитражу, если вообще готовится. Мы ожидаем, что Владимир Зеленский найдет нужные слова, для того, чтобы выразить, наконец, публично свою позицию относительно нападения РоSSии на Украину в Керченском проливе. И это должно произойти не позднее, чем в мае», - отметил пятый Президент.