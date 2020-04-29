ГБР открыло дело из-за нападения полицейского на журналиста Кутепова
Кутепова избили в ходе прямого ефира из-под Кабмина.
Государственное бюро расследований начало расследование по факту нападения полицейского на журналиста Hromadske.ua Богдана Кутепова.
Об этом информирует пресс-служба ГБР.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса - "Превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, что сопровождались насилием".
"В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - уточнили в ГБР.
Как отмечает hromadske, в открытом производстве нет статьи 171 - "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
По состоянию на 19:20 29 апреля Кутепов находится в ГБР, куда он пошел с заявлением о преступлении.
Напомним, утром 29 апреля журналист Богдан Кутепов заявил о нападении на него сотрудников полиции во время утреннего эфира под зданием Кабинета министров. По словам Кутепова, полицейские применили к нему физическую силу и сломали его технику. Все это из-за того, что он "стоял на зеленой зоне".