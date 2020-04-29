ГБР открыло дело из-за нападения полицейского на журналиста Кутепова

Кутепова избили в ходе прямого ефира из-под Кабмина.

ГБР открыло дело из-за нападения полицейского на журналиста Кутепова
Богдан Кутепов после нападения на него полицейского
Фото: twitter.com/HromadskeUA

Государственное бюро расследований начало расследование по факту нападения полицейского на журналиста Hromadske.ua Богдана Кутепова.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса - "Превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, что сопровождались насилием".

"В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - уточнили в ГБР.

Как отмечает hromadske, в открытом производстве нет статьи 171 - "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

По состоянию на 19:20 29 апреля Кутепов находится в ГБР, куда он пошел с заявлением о преступлении.

Напомним, утром 29 апреля журналист Богдан Кутепов заявил о нападении на него сотрудников полиции во время утреннего эфира под зданием Кабинета министров. По словам Кутепова, полицейские применили к нему физическую силу и сломали его технику. Все это из-за того, что он "стоял на зеленой зоне".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в ИталииУкраинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии
Полиция проверила, работает ли ресторан нардепа Тищенко подпольно во время карантинаПолиция проверила, работает ли ресторан нардепа Тищенко подпольно во время карантина
Шмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантинаШмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантина
Командующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины ШапталаКомандующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины Шаптала
"Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют"Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за налогового давления 2 млн предпринимателей уйдут в тень или станут безработными, - ЮжанинаИз-за налогового давления 2 млн предпринимателей уйдут в тень или станут безработными, - Южанина
Офис генпрокурора открыл дело из-за несоблюдения карантина в Киевском СИЗООфис генпрокурора открыл дело из-за несоблюдения карантина в Киевском СИЗО
Во время акции предпринимателей под Кабмином правоохранители напали на журналиста и повредили ему аппаратуру (видео)Во время акции предпринимателей под Кабмином правоохранители напали на журналиста и повредили ему аппаратуру (видео)
Hromadske сообщило о нападении полицейских на журналиста КутеповаHromadske сообщило о нападении полицейских на журналиста Кутепова
Мэр Нетишина написал заявление на УПЦ МП из-за вспышки коронавируса на Хмельницкой АЭСМэр Нетишина написал заявление на УПЦ МП из-за вспышки коронавируса на Хмельницкой АЭС
ВАКС обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой по жалобе СтерненкоВАКС обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой по жалобе Стерненко
Уволенный зам Кличко Владимир Слончак уверяет, что не нападал на полицейского (видео)Уволенный зам Кличко Владимир Слончак уверяет, что не нападал на полицейского (видео)
Заместителя Кличко Слончака задержали за нападение на полицейскогоЗаместителя Кличко Слончака задержали за нападение на полицейского
Садовый: Львов теряет "страшные деньги" из-за коронавирусаСадовый: Львов теряет "страшные деньги" из-за коронавируса
В Почаеве хотят ввести чрезвычайное положение из-за критического роста заболеваемостиВ Почаеве хотят ввести чрезвычайное положение из-за критического роста заболеваемости
Последние новости
Подгружаем последние новости