ГБР расследует применение силы в Киеве полицейскими по отношению к журналисту (видео)

Следователи Госбюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по факту применения силы сотрудниками полиции в Киеве, около здания Кабмина. Если вина полицейских будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГБР.

“По сообщению в средствах массовой информации, 29 апреля 2020 года около 12:00 в Киеве возле здания Кабинета Министров Украины работники полиции превысили свои служебные полномочия и нанесли телесные повреждения журналисту “Общественного телевидения”, – сказано в сообщении.

Досудебное расследование открыто по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Как ранее сообщала KV , журналиста hromadske Богдана Кутепова сегодня, 29 апреля, во время акции предпринимателей, проходившей под зданием Кабмина, правоохранители попросили сойти с зеленой зоны. Когда он потребовал от них обосновать требования, сотрудники ТОР вытолкали на журналиста на тротуар, повредив технику.

Фото: скриншот с видео