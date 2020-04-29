В полиции начали уголовное производство после блокирования Олегом Ляшко входа в ресторан “Велюр” в Киеве (видео)

Сегодня, 29 апреля, глава “Радикальной партии” Олег Ляшко опубликовал видео, на котором он и помощники заложили строительными блоками вход в ресторан “Велюр” на ул. Льва Толстого в Киеве. В полиции начали уголовное расследование по данному факту.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Олега Ляшко.

“Карантин, так карантин. Для всех! А то миллионы бедствуют, а слуги жируют”, – написал он в комментарии к видео.

На видео Ляшко вместе с несколькими людьми заложили вход в ресторан “Велюр” строительными блоками, задули их строительной пеной и нанесли красной надпись: “Карантин”.

Ляшко заявил, что, по его мнению, полиция покрывает работу ресторана во время карантина.

“Миллионы людей из-за карантина потеряли работу, а эти слуги, которые себя называют "Слугами народа", а на самом деле они — слуги денег. Это дорогое гламурное говно, которое называется "Велюр", они для себя открывают, чтобы приходить сюда жрать и чай покупать по 500 гривен за чашку чая”, - заявил Ляшко.

Напомним, что в сюжете “Наших грошей” (Bihus.info) от 27 апреля 2020 года говорилось, что в киевском ресторане “Велюр”, де-факто принадлежащем народному депутату от “Слуги народа” Николаю Тищенко, регулярно собираются пестрые компании из представителя бывшей “тендерной мафии”, экс-соратника Натальи Королевской и Владимира Бондаренко, бывшего партнера группы “Приват”, чиновника Офиса президента и парламентариев от “Слуги народа”. Тищенко утверждает, что все эти люди – или его помощники, или помогают ему писать программу реформирования Киева .

Фото: скрин видео