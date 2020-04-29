Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады на 30 апреля

Начало запланировано на 13:30.

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады на 30 апреля
Фото: facebook/Верховна Рада України

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания на 13:30 30 апреля.

Созыва требовали 159 народных депутатов, сообщили на сайте парламента.

"Также по инициативе главы Верховной Рады в 12:00 30 апреля пройдет согласительный совет депутатских фракций", - говорится в сообщении.

Заседание будет транслироваться на телеканале парламента и в YouTube.

Повестка дня пока на сайте парламента не опубликована, однако в распоряжении говорится, что будут рассматриваться такие законопроекты:

  • о ратификации договора между Украиной и Аргентинской Республикой и выдаче правонарушителей;
  • о ратификации договора между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц;
  • о ратификации договора между Украиной и Аргентиной о взаимной правовой помощи в уголовных делах;
  • о ратификации Письма о внесении изменений №3 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком;
  • о присоединении Украины к Схеме сортовой сертификации семян крестоцветных и других культур и Схемы сортовой сертификации семян сахарного и кормового буряка Организации экономического сотрудничества и развития;
  • о ратификации договора между Украиной и Казахстаном об экстрадиции;
  • о ратификации договора между Украиной и Казахстаном о взаимной правовой помощи в уголовных делах;
  • о присоединении Украины к Межамериканской конвенции об исполнении уголовных наказаний за границей;
  • о присоединении Украины ко Второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта;
  • о внесении изменений в ст. 225 Избирательного кодекса (о размере денежного залога);
  • проект постановления об обращении Верховной Рады к парламентариям других государств и парламентских ассамблей международных организаций об осуждении продолжающейся вооруженной агрессии РоSSии против Украины, незаконной аннексии Крыма и оккупации ОРДЛО, политических репрессий против граждан Украины и освобождении политзаключенных-граждан Украины;
  • о внесении изменений в Налоговый кодекс об освобождении от налогов доходов медработников, которые заняты в борьбе с коронавирусом;
  • о мероприятиях, направленных на погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии;
  • проект постановления об отчете временной следственной комиссии по вопросам расследования пожаров на складах боеприпасов в Ичне, Калиновке, Балаклее, Сватово, Кривом Роге с 2014 по 2018 годы;
  • о внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете" и другие законодательные акты;
  • проект постановления о внесении изменений в постановление "О создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования обнародованной в СМИ информации о возможных коррупционных действиях служебных лиц";
  • о предложении народных депутатов применить особую процедуру рассмотрения во втором чтении так называемого антиколомойского законопроекта о гарантии невозврата банков прежним владельцам

Напомним, что ранее в "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверг, 30 апреля.

На ближайшем заседании не будут рассматривать так называемый антиколомойский законопроект о банках по сути, однако по словам нардепа Евгении Кравчук, возможно голосование за применение к нему спецпроцедуры, "которая позволит потом его рассмотреть через несколько дней, наверное, уже в начале мая, по сути".

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