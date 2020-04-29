Из-за налогового давления 2 млн предпринимателей уйдут в тень или станут безработными, - Южанина

"Нужно дать возможность монобильшинству исправить то, что понапринимали".

Из-за налогового давления 2 млн предпринимателей уйдут в тень или станут безработными, - Южанина
Фото: Lb.ua

Продолжение налогового давления на предпринимателей увеличит количество безработных в стране, а часть бизнеса загонит в тень. Об этом написала народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина на странице в Фейсбук.

«Если законы о тотальной фискализации оставить как есть, то 2 миллиона 313 тысяч предпринимателей вскоре могут присоединиться до 74 тысяч безработных, ставших таковыми за время карантина», - предостерегает Южанина.

При этом она сообщила, что состоялась четвертая видеоконференция движения # SaveФОП со всеми областями, со многими мэрами городов, которые прежде всего просили парламент отменить нормы, предусматривающие усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций.

«Они не могут согласиться с тем, что на них никак не реагирует власть. Работать предприниматели продолжат, но уйдут в тень и перестанут платить налоги», - отметила депутат.

По ее словам, это уже чувствует власть на местах, ведь речь идет уже не только о 20% платежей в местные бюджеты, а о значительно большей потери, ведь последние решения монобольшинства забрали доходы из местных бюджетов.

Южанина также рассказала, что сразу четыре мэра городов во время этой видеоконференции отметили, что отмена фискализации могла бы стать положительным маркером и дать надежду на возможность нормально работать.

«Лично я за то, чтобы вся деятельность, любого бизнеса - и малого, и совсем мелкого - происходила прозрачно, но нужно совместно с бизнесом разрабатывать варианты этой прозрачности», - отметила Нина Южанина.

Кроме того, она подчеркнула, что подписание президентом закона об изменениях в Налоговый кодекс станет маркером для среднего и крупного бизнеса: «Как только законопроект будет подписан, они могут быстрыми шагами уйти в тень, как это уже сделают малые предприниматели».

Нина Южанина также рассказала, что даже депутаты из монобильшинства высказывали замечания к ряду принятых законов, касающихся продолжения реформы таможенной сферы.

«Исполнительной ветви власти не хватает ключевого - понимания того, что произошли значительные изменения, которые вообще требуют пересмотра экономической политики. Поэтому изменения в таможенном направлении нужно корректировать и дать возможность монобильшинству исправить то, что понапринимали, чтобы не потерять управляемость в стране, а не только в определенных структурах», - считает представитель фракции «Европейская Солидарность».

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