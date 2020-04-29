Число обстрелов на Донбассе увеличилось до 17, погиб военный

Боевики применяли запрещенное вооружение.

Число обстрелов на Донбассе увеличилось до 17, погиб военный
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы вели огонь по украинским позициям неподалеку Каменки из миномета 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Опорные пункты ООС неподалеку Опытно враг обстреливал из ручного противотанкового гранатомета. У Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" утром ВСУ трижды попали под обстрелы вблизи н.п. Крымского. Боевики из направлений от оккупированных г. Донецкого, Сентяновки и Славяносербска выпустили 30 мин 120-го калибра.

"Кроме того, враг использовал гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы. К вечеру противник обстреливал защитников Крымского из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

По защитниках Хутора Вильный боевики вели огонь дважды - из артиллерийских систем калибра 152 мм и 82 мм минометов. Утром по защитникам Попасной враг выпустил 6 мин 82-го калибра и вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером обстреливал из стрелкового оружия. По окрестностям Орехово из минометов калибра 120 мм и 82 мм выпустили 9 мин, а неподалеку Новолуганского применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи Новотошковского враг дважды открывали огонь из запрещенных вооружений.

В целом боевики использовали 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм, а затем вели огонь из минометов калибра 120 мм. С наступлением темноты НВФ вели огонь по украинским позициям неподалеку Зайцево из минометов 82-го калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское.

С начала текущих суток роSSийские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня, добавили в штабе.

Напомним, вечером 28 апреля оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ возле участка разведения сил "Золотое-2", в результате погиб украинснкий военный.

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