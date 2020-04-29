Во время акции предпринимателей под Кабмином правоохранители напали на журналиста и повредили ему аппаратуру (видео)

Журналиста hromadske Богдана Кутепова сегодня, 29 апреля, во время акции предпринимателей, проходившей под зданием Кабмина, правоохранители попросили сойти с зеленой зоны. Когда он потребовал от них обосновать требования, сотрудники ТОР вытолкали на журналиста на тротуар, повредив технику.

Как стало известно KV из прямой трансляции , которую вел в это время журналист, он предупреждал правоохранителей о том, что исполняет служебные обязанности.

“Журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР и сказали оставить эту территорию. Кутепов объяснил, что по “служебной необходимости” должен снимать с того места, где лучше видно протест. Зато правоохранители назвали его “клоуном”.

Он также спрашивал полицейских, почему они должны отойти от этого места, на что полицейские сказали “или забираешь (камеры – ред.), Или я сломаю”. С этими словами журналистов напали и вытолкнули с газона. Все это происходило в прямом эфире.

После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожая сломать ему камеру. И с этими словами сломали стабилизатор”, – говорится в сообщении “Громадского”.

В комментарии “Громадскому” спикер МВД Андрей Шевченко сообщил, что не знал об этом инциденте, и подчеркнул необходимость выяснить все обстоятельства.

Как стало известно KV из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киева , на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

“В дежурную часть поступило сообщение от журналиста “Общественного телевидения” о том, что во время съемок сотрудники ТОР патрульной полиции препятствовали его профессиональной деятельности… Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения”, – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 29 апреля, возле здания Кабмина на ул. Грушевского, 12/2 проходила акция предпринимателей. Они требовали от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля ослабить карантин и создать условия для работы малого и среднего бизнеса.

Фото: Громадское