В Кабмине сообщили, как будут выпускать сезонных заробитчан за границу
В правительстве отдельно будут рассматривать каждый запрос от сезонных работников из Украины, которые хотели бы уехать за границу на заработки во время действия карантина.
В правительстве отдельно будут рассматривать каждый запрос от сезонных работников из Украины, которые хотели бы уехать за границу на заработки во время действия карантина. Об этом
Сезонные работы
В Министерстве иностранных дел отметили, что, несмотря на закрытые границы есть страны, которые сейчас нуждаются и готовы принять украинских заробитчан на сезонные работы.
«Действительно, обращение есть. Но правительство Украины руководствуется, прежде всего, соображением безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие – это опасность заболеть, особенно, когда это путешествие осуществляется самолетом», — говорит глава МИД Дмитрий Кулеба.
Разрешение не для всех
В то же время он отмечает, что правительство готово рассматривать каждый такой запрос.
Решение будут принимать «точечно», исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий. Так, работодатель должен обеспечить надлежащие условия проживания, отмечают в правительстве.
Также в Кабмине напомнили, что начиная с марта из-за пандемии коронавируса в Украину вернулось около 2 млн заробитчан. В Европе сейчас остро не хватает сезонных работников.
Предыстория
Ранее посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск рассказал, что Кабинет министров временно запретил украинским заробитчанам поездки за границу. Выезд разрешен только в случае посещения родственников.
Недавно в Финляндию отправился чартерный рейс с Украины с двумя сотнями наших граждан для сезонных работ.
Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о планах оставить украинских заробитчан в стране.