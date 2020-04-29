В Кабмине сообщили, как будут выпускать сезонных заробитчан за границу

В правительстве отдельно будут рассматривать каждый запрос от сезонных работников из Украины, которые хотели бы уехать за границу на заработки во время действия карантина.

Фото: ukrainianwall.com

В правительстве отдельно будут рассматривать каждый запрос от сезонных работников из Украины, которые хотели бы уехать за границу на заработки во время действия карантина. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

В Министерстве иностранных дел отметили, что, несмотря на закрытые границы есть страны, которые сейчас нуждаются и готовы принять украинских заробитчан на сезонные работы.

«Действительно, обращение есть. Но правительство Украины руководствуется, прежде всего, соображением безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие – это опасность заболеть, особенно, когда это путешествие осуществляется самолетом», — говорит глава МИД Дмитрий Кулеба.

Разрешение не для всех

В то же время он отмечает, что правительство готово рассматривать каждый такой запрос.

Решение будут принимать «точечно», исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий. Так, работодатель должен обеспечить надлежащие условия проживания, отмечают в правительстве.

Также в Кабмине напомнили, что начиная с марта из-за пандемии коронавируса в Украину вернулось около 2 млн заробитчан. В Европе сейчас остро не хватает сезонных работников.

Предыстория

Ранее посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск рассказал, что Кабинет министров временно запретил украинским заробитчанам поездки за границу. Выезд разрешен только в случае посещения родственников.

Недавно в Финляндию отправился чартерный рейс с Украины с двумя сотнями наших граждан для сезонных работ.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о планах оставить украинских заробитчан в стране.

Ранее сообщалось

В Украине запустят ипотечные программы, чтобы помочь заробитчанам, которые из-за пандемии коронавируса вернулись в страну. Об этом ранее заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, часть украинских заробитчан из-за пандемии вернулась в страну не временно.