Кабмин назлачил глав Налоговой и Аудиторской служб

Кабинет министров назначил главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Любченко с 2015 года занимал должность советника главы Государственной фискальной службы.

Также на заседании 29 апреля Кабмин назначил главу Государственной аудиторской службы - им стал Геннадий Плис. Плис был первым заместителем главы КГГА Виталия Кличко с января 2016 года до декабря 2017 года. В начале декабря он подал в отставку. В мэрии его сменил Николай Поворозник.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров уволил глав Таможенной и Налоговой служб, а также их заместителей.

В декабре 2019 года вместо Госаудитслужбы был создан Офис финансового контроля. В январе этого года ведомство возглавил Игорь Буграк, который ранее работал в Минфине - занимал должность директора департамента гармонизации внутреннего финансового контроля. До этого руководителем Госаудитслужбы была Лидия Гаврилова, которая обвиняется в коррупционном преступлении.

26 апреля правительство объявило конкурс на руководителей Налоговой и Аудиторской службы, срок подачи документов - один день