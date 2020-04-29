Мы вовремя зашли в карантин и вовремя из него выйдем – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к политическим силам, чтобы те не призывали украинцев к протестам по поводу ослабления карантинных мероприятий. Об этом он сказал сегодня на заседании правительства, передает ОстроВ.



"В последние дни нашему правительству поступает много обращений о необходимости ослабления карантина. Я хочу обратиться ко всем украинцам, особенно к представителям бизнеса: если у нас количество больных меньше в сравнении с другими странами, это заслуга карантинных мероприятий", - заявил он.



"Мы вовремя зашли в карантин и вовремя из него выйдем, будьте в этом уверены. Те безответственные призывы досрочно выйти из карантина подвергают всех украинцев опасности. Мы понимаем, когда и какие шаги надо делать", - отметил премьер.



Он также рассказал, что правительство сегодня примет решение об открытии продовольственных рынков, но с определенными ограничениями.



Кроме того, по словам премьер-министра, через неделю Кабмин примет решение о новых послаблениях карантинных мероприятий с 11 мая.



"Это прописано и просчитано. И я прошу политические силы и разные группы влияния не манипулировать этими вещами, не призывать украинцев к протестам, мы просто получим новый этап роста заболеваемости. Карантин точно будет послаблен, но если количество больных украинцев не будет увеличиваться", - пояснил Д.Шмыгаль.



Ранее Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию во всей Украине и продлил карантин до 11 мая.

