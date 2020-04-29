Hromadske сообщило о нападении полицейских на журналиста Кутепова

В Нацполиции обещают провести проверку.

Hromadske сообщило о нападении полицейских на журналиста Кутепова
Фото: hromadske.ua

Журналист Hromadske.ua Богдан Кутепов заявило нападении на него сотрудников полиции во время утреннего эфира под зданием Кабинета министров.

Инцидент попал на видео, которое транслировал сам Кутепов в прямом эфире.

"Так, утром 29 апреля журналист вместе с соведущим Никитой Мекензиним стримил акцию протеста предпринимателей под Кабмином. Митингующие выступали против утвержденных ограничений во время карантина. Журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОРа и сказали покинуть эту территорию. Кутепов объяснил, что у него "служебная необходимость" снимать с того места, где лучше видно протест. За это правоохранители назвали его "клоуном", - сообщает Hromadske.

После того, как журналист спросил, почему он должен уйти с выбранного для эфира места, полицейские начали угрожать сломать камеру, а затем вытолкали журналистов с газона.

Полицейские возмутились тем, что журналист продолжал съемку, и сломали стабилизатор. Прямой эфир пришлось прервать.

Наш журналіст Богдан Кутєпов отримує медичну допомогу після побиття поліції під Кабінетом міністрів — на нього напали, бо він «стояв на зеленій зоні». За фактом нападу Богдан написав заяву в поліцію pic.twitter.com/ZiWAqOJCxe

— hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020

На место происшествия была вызвана полиция, журналисты написали заявление.

В пресс-службе Национальной полиции подтвердили заявление от Кутепова и заявили, что выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, сегодня представители малого и среднего бизнеса вышли на митинг под Кабмин с требованием ослабить карантин. Люди хотели услышать от властей, почему карантинные ограничения - избирательные. Малый бизнес фактически парализован, в то время, как крупный - продолжает работать.

Участники акции пытались перекрыть дорогу своими автомобилями, но им не дала это сделать полиция.

Отметим, что Кабинет министров намерен позволить работать 280 продовольственным рынкам в условиях карантина - решение планируют рассмотреть на заседании сегодня, 29 апреля.

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