Hromadske сообщило о нападении полицейских на журналиста Кутепова

Журналист Hromadske.ua Богдан Кутепов заявило нападении на него сотрудников полиции во время утреннего эфира под зданием Кабинета министров.

Инцидент попал на видео, которое транслировал сам Кутепов в прямом эфире.

"Так, утром 29 апреля журналист вместе с соведущим Никитой Мекензиним стримил акцию протеста предпринимателей под Кабмином. Митингующие выступали против утвержденных ограничений во время карантина. Журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОРа и сказали покинуть эту территорию. Кутепов объяснил, что у него "служебная необходимость" снимать с того места, где лучше видно протест. За это правоохранители назвали его "клоуном", - сообщает Hromadske.

После того, как журналист спросил, почему он должен уйти с выбранного для эфира места, полицейские начали угрожать сломать камеру, а затем вытолкали журналистов с газона.

Полицейские возмутились тем, что журналист продолжал съемку, и сломали стабилизатор. Прямой эфир пришлось прервать.

Наш журналіст Богдан Кутєпов отримує медичну допомогу після побиття поліції під Кабінетом міністрів — на нього напали, бо він «стояв на зеленій зоні». За фактом нападу Богдан написав заяву в поліцію pic.twitter.com/ZiWAqOJCxe — hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020

На место происшествия была вызвана полиция, журналисты написали заявление.

В пресс-службе Национальной полиции подтвердили заявление от Кутепова и заявили, что выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, сегодня представители малого и среднего бизнеса вышли на митинг под Кабмин с требованием ослабить карантин. Люди хотели услышать от властей, почему карантинные ограничения - избирательные. Малый бизнес фактически парализован, в то время, как крупный - продолжает работать.

Участники акции пытались перекрыть дорогу своими автомобилями, но им не дала это сделать полиция.

Отметим, что Кабинет министров намерен позволить работать 280 продовольственным рынкам в условиях карантина - решение планируют рассмотреть на заседании сегодня, 29 апреля.