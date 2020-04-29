Глава Минздрава рассказал, как будут контролировать рынки во время карантина

В случае нарушений, у Госпродпотребслужбы будет право их закрыть.

Глава Минздрава рассказал, как будут контролировать рынки во время карантина
Максим Степанов
Фото: Бессарабия ИНФОРМ

Госпродпотребслужба будет осуществлять контроль продовольственных рынков после их открытия.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас есть в государстве соответствующий орган - Госпродпотребслужба, которая должна контролировать соблюдение в данном случае карантинных мероприятий на продовольственных рынках. То есть вопрос контроля, контроля за тем, чтобы все происходило в рамках тех правил, которые будут установлены правительством. В случае нарушения карантинных мер у Госпродпотребслужбы будет право закрыть рынок", - сказал он.

"Потому что для нас здоровье граждан - это очень важно, и мы не можем допустить каких-либо вспышек коронавируса в связи с нарушениями правил, разработанных специалистами, которые четко понимают, как должна безопасно происходить торговля на продовольственных рынках", - добавил Степанов .

Напомним, Кабинет министров намерен позволить работать 280 продовольственным рынкам в условиях карантина - решение планируют рассмотреть сегодня, 29 апреля.

Ранее Минздрав подготовил требования к работе рынков в условиях карантинных ограничений.

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