Конституционный суд взялся за депутатскую неприкосновенность с подачи “ОПЗЖ”

Конституционный Суд (КС) начинает рассмотрение конституционности принятого Верховной Радой (ВР) в прошлом году и вступившего в силу с 1 января с.г. закона о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Представление в КС внесли 50 нардепов – вся фракция “Оппозиционной платформы – За жизнь” (“ОПЗЖ”) и несколько других депутатов. Они считают, что закон был принят с нарушением парламентских процедур и может быть признан не соответствующим Основному закону.

О начале рассмотрения в КС закона №27-IX “О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)” KV стало известно из повестки дня КС 29 апреля 2020 года.

В соответствии с повесткой дня 29 апреля, в 12:00 в состоится пленарное заседание Палаты КС, на котором запланировано “Рассмотрение дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" в форме письменного производства (открытая часть пленарного заседания).

“Субъект права на конституционное представление считает, что закон является неконституционным, поскольку его принятие Верховной Радой Украины состоялось с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а парламент, приняв закон, нарушил принцип верховенства права”, – считают авторы представления , поданного в КС нардепами фракции “ОПЗЖ” 29 января 2020 года.

Закон, внесенный в парламент прошлого созыва пятым президентом Петром Порошенко еще в 2017 году, был принят нынешней ВР 3 сентября 2019 года, а 11 сентября подписан шестым президентом Владимиром Зеленским. Закон вступил в силу с 1 января 2020 года.

Согласно закону, ст. 80 Конституции изложена в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Рады.

В то же время, нардепы, как и раньше, не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Отметим, в 2018 году КС признал законопроект, впоследствие ставший законом, соответствующим Основному закону с отсрочкой до 2020 года.

Снятие депутатской неприкосновенности – одна из самых популярных тем на украинских выборах. Этот вопрос был одним из ключевых и в предвыборной программе Владимира Зеленского, год назад ставшего президентом Украины.