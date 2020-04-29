Оккупационные войска обстреляли защитников Крымского из запрещенных минометов

От начала суток противник открывал огонь уже дважды.

Оккупационные войска обстреляли защитников Крымского из запрещенных минометов
Фото: hyser.com.ua

С начала суток 28 апреля вооруженные формирования РоSSии дважды открывали огонь в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.

Они применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и гранатометы разных систем. Огонь велся по защитникам Крымского, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины. Украинские военные не пострадали.

За прошлые сутки оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате их действий ранения получили двое украинских защитников.

Из стрелкового оружия противник обстреливал Марьинку. Опорные пункты неподалеку Опытного враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов. Возле Новоселевки Второй противник применял крупнокалиберные пулеметы.

Возле Катериновки украинских военных обстреляли из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин 20-го калибра.

Против защитников Крымского применялись гранатометы и пулеметы, из минометов 120-мм выпустили 7 мин. Позиции возле Пивденного обстреляли из станковых гранатометов, а по защитникам Попасной стреляли из минометов калибра 120-мм.

Позиции военных возле Травневого оккупанты обстреливали из минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых гранатометов и пулеметов.

"Наши военные, удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки роSSийских наемников повлиять на ситуацию в районе Операции и дальше будут при помощи огневых средств оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил. По предварительным данным разведки, 27 апреля украинские военные уничтожили двоих оккупантов и еще троих ранили", - подытожили в Министерстве обороны Украины.

Напомним, что во время вчерашних боев один украинский военный получил ранение в районе Пивденного, еще один - возле Крымского.



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