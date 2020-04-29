ВАКС обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой по жалобе Стерненко

Активист написал на генпрокурора заявление из-за незадекларированных часов.

ВАКС обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой по жалобе Стерненко
Фото: Макс Требухов

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело по сообщению о недекларировании генеральным прокурором Ириной Венедиктовой имущества.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко, опубликовав в Facebook фотокопию судебного решения.

"Жалобу Стерненко Сергея Вячеславовича на бездействие должностного лица НАБУ по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований удовлетворить. Обязать должностное лицо НАБУ внести сведения по заявлению Стерненко Сергея Вячеславовича от 13 апреля 2020 в ЕРДР", - говорится в документе.

Стерненко отметил, что заявление подавал о возможном недекларировании Венедиктовой часов за 10 тысяч евро и членства в ОО "Харьковский правовой центр" вместе со своим мужем-подчиненным Авакова Колесником и судьей Верховного суда Бурлаковым.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что следствие предъявит подозрение активисту Сергею Стерненко за смертельное ранение человека в мае 2018 года.

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