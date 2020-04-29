Оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ возле участка разведения сил "Золотое-2", погиб украиснкий военный

Командование ОС обвинило боевиков в провокациях.

Оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ возле участка разведения сил "Золотое-2", погиб украиснкий военный
Архивное фото
Фото: lug.gp.gov.ua

Сегодня, 28 апреля, вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области. В результате обстрелов погиб украинский военный.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"Несмотря на поминальные дни, враг из района жилых кварталов Голубовского применил запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, а также вел огонь по нашим защитникам из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 "Золотое"", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное, ранение несовместимое с жизнью.

"Такие преступные действия роSSийскими захватчиками осуществляются целенаправленно накануне видеоконференции министров иностранных дел стран Нормандского формата. Совершенно очевидно, что оккупанты имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских военнослужащих в срыве мирных договоренностей", - подчеркивают в штабе.

Ранее сообщалось, что 28 апреля оккупационные войска обстреляли защитников Крымского из запрещенных минометов. Накануне один украинский военный получил ранение в районе Пивденного, еще один - возле Крымского.

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