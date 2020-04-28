Венедиктова рассказала послам G7 и ЕС о расследовании резонансных уголовных производств

Накануне активисты требовали у Зеленского уволить генпрокурора.

Венедиктова рассказала послам G7 и ЕС о расследовании резонансных уголовных производств
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела онлайн-встречу с послами стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) и Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Генеральный прокурор сообщила иностранным партнерам о задачах и целях, достижение которых является ключевым в процессе дальнейшего реформирования органов прокуратуры Украины, над которыми сейчас работает ведомство, а также об основных результатах работы офиса, в частности о состоянии расследования резонансных уголовных производств", - говорится в сообщении.

Венедиктова отметила, что прокуратура действует в рамках закона и следует принципу верховенства права.

В сообщении указывается, что послы выразили готовность поддерживать Офис генерального прокурора на пути трансформации с целью приведения его работы в соответствие с мировыми стандартами.

Накануне активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" пришли под Офис президента Зеленского с требованием уволить генпрокурора Ирину Венедиктову.

27 апреля СБУ заявила о завершении досудебного расследования дела Гандзюк по подозрениям Мангера и Левина. Активисты возмутились такому решению, отметив, что следственные и негласные следственные действия не завершены. По мнению активистов, Венедиктова намеренно саботировала расследование дела.

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