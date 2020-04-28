ГБР завершило следствие по делу экс-нардепа Пашинского
Государственное бюро расследований (ГБР) закончило досудебное расследование уголовного дела, касающегося бывшего народного депутата Сергея Пашинского (на фото). Его обвиняют в причинении тяжкого телесного повреждения гражданину, в которого экс-нардеп выстрелил из наградного оружия накануне 2017 года. ГБР готово передавать дело в суд.
Об этом
“Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 во время конфликта между гражданином и народным депутатом, последний применил собственное огнестрельное оружие (пистолет марки “Glock 19”) путем производства выстрела в ногу пострадавшего. В результате противоправных действий народного избранника гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом бедровой кости левой ноги, что в результате привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждениям”, – говорится в сообщении.
В ГБР также сообщили, что стороне защиты сообщили о завершении досудебного расследования, предоставили доступ к его материалам и после ознакомления с ними защитников будут готовы направить обвинительный акт в суд. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
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Летом 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
4 октября 2019 года следователи центрального аппарата ГБР сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения, а 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
18 декабря Пашинского выпустили из СИЗО по решению Киевского апелляционного суда.
Тем временем соратнице Пашинского, народному депутату VIII созыва (“Народный фронт”)
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