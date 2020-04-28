ГБР завершило следствие по делу экс-нардепа Пашинского

ГБР завершило следствие по делу экс-нардепа Пашинского

Государственное бюро расследований (ГБР) закончило досудебное расследование уголовного дела, касающегося бывшего народного депутата Сергея Пашинского (на фото). Его обвиняют в причинении тяжкого телесного повреждения гражданину, в которого экс-нардеп выстрелил из наградного оружия накануне 2017 года. ГБР готово передавать дело в суд. 

Об этом KV стало известно из сообщения на сайте ГБР.

“Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 во время конфликта между гражданином и народным депутатом, последний применил собственное огнестрельное оружие (пистолет марки “Glock 19”) путем производства выстрела в ногу пострадавшего. В результате противоправных действий народного избранника гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом бедровой кости левой ноги, что в результате привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждениям”, – говорится в сообщении.

В ГБР также сообщили, что стороне защиты сообщили о завершении досудебного расследования, предоставили доступ к его материалам и после ознакомления с ними защитников будут готовы направить обвинительный акт в суд. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как информировала KV, 31 декабря 2016 года возле с.Хлепча (Васильковский район, Киевская обл.) глава комитета Верховной Рады (ВР) по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский (фракция “Народный фронт”) выстрелил из наградного пистолета в ногу Вячеславу Химикусу. Причиной конфликта стало то, что нардеп с женой якобы чуть не въехали в авто с выключенными габаритами на неосвещенной дороге, а когда Пашинский сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами. Пашинский утверждал, что действовал в рамках самообороны после того как получил удар по голове бутылкой и упал. Пострадавший заявлял, что Пашинский стрелял в него сверху, а не с положения лежа.

Летом 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.

4 октября 2019 года следователи центрального аппарата ГБР сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения, а 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

18 декабря Пашинского выпустили из СИЗО по решению Киевского апелляционного суда.

Тем временем соратнице Пашинского, народному депутату VIII созыва (“Народный фронт”) Татьяне Чорновол 10 апреля с.г. было объявлено подозрение в умышленном убийстве, совершенном ею и группой лиц 18 февраля 2014 года. Речь идет о поджоге офиса Партии регионов на ул. Липской, 10 (Киев), в результате которого погиб сотрудник офиса. Если вина Чорновол будет доказана, ей грозят 10-15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Следствие также ведет ГБР.

Фото: 5.ua


Алексей Игнатьев, КиевВласть

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