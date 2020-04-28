Слончака отправили под ночной домашний арест за нападение на патрульного до 26 июня

Прокуратура просила круглосуточный домашний арест.

Слончака отправили под ночной домашний арест за нападение на патрульного до 26 июня
Владимир Слончак
Фото: kyivcity.gov.ua

Соломенский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест бывшего заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака, который ударил полицейского.

Трансляция заседания велась на YouTube "Судебной власти Украины".

"Следственный судья принял решение... применить к Слончаку меру пресечения в виде домашнего ареста в пределах срока досудебного расследования, то есть до 27 июня 2020 года включительно, запретив ему в промежуток времени с 23:00 до 6:00 следующего дня покидать жилье", - озвучил решение судья.

Прокуратура просила для Слончака круглосуточный домашний арест. В итоге суд удовлетворил ходатайство частично, отправив его под ночной домашний арест.

Срок действия меры пресечения - до 26 июня.

Слончак на суде заявлял, что полицейские превышали полномочия при задержании автомобиля, в котором он ехал.

Напомним, в воскресенье вечером Слончака задержали после того, как он ударил патрульного. Автомобиль, на котором ехал замглавы КГГА остановили за незначительное нарушение ПДД (водитель забыла включить фары). За рулем находилась депутат Киевсовета Костенко, а пассажиром был Слончак.

Во время общения патрульные заподозрили, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, но от прохождения теста на драгере она отказалась. Полицейские составили на нее админпротокол. Пока правоохранители составляли протокол, конфликт между Слончаком и патрульным перешел в перепалку, а затем замглавы КГГА ударил патрульного. В итоге Слончака задержали, а полицейскому вызвали скорую. Автомобиль поехал на штрафплощадку.

Также в отношении Слончака открыли уголовное дело за избиение полицейского. 27 апреля ему объявили о подозрении.

После инцидента глава КГГА Виталий Кличко уволил Слончака с должности своего заместителя.

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