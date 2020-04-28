Полиция проверила, работает ли ресторан нардепа Тищенко подпольно во время карантина

Посетителей в заведении не обнаружили, а с администратора взяли обязательство работать исключительно в онлайн-режиме.

Полицейские Киева проверили информацию СМИ о работе во время карантина ресторана на улице Льва Толстого, связанного с депутатом Николаем Тищенко.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Отмечается, что на момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Полицейские разъяснили персоналу ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора обязательства работать исключительно в онлайн-режиме.

"В заведении посетителей не было. Там находились несколько работников. Мы разъяснили администратору ресторана законодательные нормы о соблюдении карантина и ответственности за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательство о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина", - прокомментировал проверку один из правоохранителей.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В полиции также напомнили, что за нарушение карантинных норм законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность - это ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, по которой предусмотрена ответственность от 17 до 34 тыс. гривен, а также ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений), за нарушение которой предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Работу ресторанов в Украине запретили с середины марта в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, журналисты-расследователи Bihus.info заявили, что киевский ресторан "Велюр", связанный с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, продолжает работать и принимать "известных в политических кругах людей" во время карантина.

Журналисты больше недели наблюдали за рестораном и заметили, что туда приезжали нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, помощник нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко Павел Куфтырев, которого также связывают с олигархом Игорем Коломойским, менеджер "Метинвеста" Рината Ахметова Виталий Кисель.

Впоследствии нардеп Яценко уверял журналистов, что он давно не посещает рестораны и не заходил в "Велюр". Кабанов, наоборот, сказал, что был в ресторане, однако заходил "к своему другу Коле" (Тищенко, - ред.). Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов также опроверг, что посещал ресторан и сказал, что ест дома.

Сам же Тищенко уверяет, что его ресторан работает как "штаб" для личных встреч с помощниками. Нардеп также заявил, что ему очень стыдно, что его "редкие и единичные гости вынуждены выходить из ресторана голодными".