Апелляционный суд оставил в силе продление ареста подозреваемой в убийстве Шеремета врачу Кузьменко

Заседание проходило путем видеоконференцсвязи.

?Апелляционный суд оставил в силе продление ареста подозреваемой в убийстве Шеремета врачу Кузьменко
Фото: court.gov.ua

Апелляционный суд Киева оставил в силе продление ареста одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко до 30 мая.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

Заседание проходило путем видеоконференцсвязи.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 1 апреля 2020 оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Защита подозреваемой ходатайствовала об изменении Кузьменко меры пресечения, но суд отказался удовлетворить ходатайство. Прокуратура настаивала на аресте.

Кузьменко хотели взять на поруки депутаты Верховной Рады Михаил Бондарь, Николай Величкович и Мария Ионова (все - фракция "Европейская солидарность"), но суд им отказал.

Напомним, 23 апреля в доме детского хирурга Юлии Кузьменко провели обыск, в ходе которого изъяли несколько сим-карт и карабин, принадлежащий ее мужу.

Организатором убийства Павла Шеремета следствие считает музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер). К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

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