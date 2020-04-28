В Украину из стран-партнеров начали поступать запросы о сезонных рабочих

Правительство решило рассматривать каждый запрос отдельно.

В Украину из стран-партнеров начали поступать запросы о сезонных рабочих
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Фото: Укринформ

Украина, как и большинство других стран Европы и мира, ввела жесткие ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. За время карантина в страну вернулись около 2 млн граждан.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что в Европе сейчас остро стоит проблема нехватки сезонных работников, функцию которых в основном выполняли украинские граждане. Однако, вернуться в страны ЕС так, как это можно было сделать раньше - невозможно. По словам замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлии Свириденко, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Австрия, Нидерланды и Швейцария запретили въезд для иностранцев.

"Именно поэтому из-за международных карантинных ограничений и закрытые границы некоторые украинцы не имеют возможности ехать на заработки в соседние страны. Нам всем необходимо переждать это непростое время дома и не подвергать опасности себя и окружающих", - отметила Свириденко.

В то же время, по ее словам, есть страны, которые, несмотря на закрытые границы, готовы принять украинских рабочих.

Так, в Кабмин поступают такие запросы от стран-партнеров по сезонным работам. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что в курсе этой проблемы.

"Действительно, обращение есть. Но правительство Украины руководствуется, прежде всего, соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это риск опасности заболевания, особенно, когда это путешествие осуществляется самолетом", - отметил Кулеба.

В то же время, по его словам, правительство готово рассматривать каждый такой запрос. Но принимать решение будет точечно, исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий. Власти принимающей стороны в лице работодателя также должны обеспечить надлежащие условия проживания, труда и медицинского обслуживания.

Напомним, в 2018 году Польша упростила условия трудоустройства для украинцев.

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