Глава Луганской ОГА попросил Кабмин смягчить карантин в области
Гайдай отмечает, что область успешно противодействует распространению болезни.
Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай просит Кабинет министров смягчить карантин в области.
Об этом говорится в его письме к премьер-министру Денису Шмыгалю, сообщается на сайте ОГА.
Гайдай отмечает, что область успешно противодействует распространению болезни.
"В письме к главе правительства говорится, что в результате плодотворной работы облгосадминистрации, штаба ООС, Нацполиции, Нацгвардии и учреждений здравоохранения, Луганская область успешно противодействует распространению смертельно опасной коронавирусной болезни", - заявили в ОГА.
Гайдай также вынес на рассмотрение премьеру вопрос о предоставлении права облгосадминистрациям принимать решение о поэтапном смягчении режима карантина.
Это должно касаться работы рынков, предприятий торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания клиентов, междугороднего внутриобластного пассажирского сообщения с жестким соблюдением требований ВОЗ и Минздрава.
Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска также попросил Кабмин ослабить карантин в городе.
27 апреля народные депутаты обратились к премьеру с обращением, в котором попросили дифференцировать карантинные ограничения в зависимости от уровня рисков в каждой конкретной области.