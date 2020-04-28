Глава Луганской ОГА попросил Кабмин смягчить карантин в области

Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай просит Кабинет министров смягчить карантин в области.

Об этом говорится в его письме к премьер-министру Денису Шмыгалю, сообщается на сайте ОГА.

Гайдай отмечает, что область успешно противодействует распространению болезни.

"В письме к главе правительства говорится, что в результате плодотворной работы облгосадминистрации, штаба ООС, Нацполиции, Нацгвардии и учреждений здравоохранения, Луганская область успешно противодействует распространению смертельно опасной коронавирусной болезни", - заявили в ОГА.

Гайдай также вынес на рассмотрение премьеру вопрос о предоставлении права облгосадминистрациям принимать решение о поэтапном смягчении режима карантина.

Это должно касаться работы рынков, предприятий торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания клиентов, междугороднего внутриобластного пассажирского сообщения с жестким соблюдением требований ВОЗ и Минздрава.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска также попросил Кабмин ослабить карантин в городе.

27 апреля народные депутаты обратились к премьеру с обращением, в котором попросили дифференцировать карантинные ограничения в зависимости от уровня рисков в каждой конкретной области.