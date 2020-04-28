Тищенко заявил, что в "Велюре" встречался со своими помощниками, а ресторан не работал

По словам нардепа, там он проводит встречи с теми, кто готовит программу преобразования Киева.

Тищенко заявил, что в "Велюре" встречался со своими помощниками, а ресторан не работал
Николай Тищенко

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко прокомментировал расследование Bihus.info и заявил, что в ресторане "Велюр" во время карантина он встречался со своими помощниками, а само заведение не работало. Об этом он написал в Instagram.

"Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. По слогам читайте - "личные встречи". Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей", - заявил народный избранник.

По его словам, никакого нарушения карантина не было, а сам он строго придерживается карантинных мероприятий.

"В "Велюре" же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни", - заявил Тищенко.

Народный депутат также написал, что ему очень стыдно, что его "редкие и единичные гости вынуждены выходить из ресторана голодными".

Напомним, что в расследовании журналистов говорится, что во время карантина киевский ресторан "Велюр", связанный с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, продолжает работать и принимать "известных в политических кругах людей".

Среди тех, кто посещал ресторан, были замечены сам Николай Тищенко, его супруга, нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, помощник нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко Павел Куфтырев, которого также связывают с Коломойским, менеджер "Метинвеста" Рината Ахметова Виталий Кисель.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в ИталииУкраинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на ЗакарпатьеМэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Командующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины ШапталаКомандующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины Шаптала
"Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют"Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют
Пропавший замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в КрымуПропавший замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
В ресторане, связанном с нардепом Тищенко, принимали посетителей во время карантинаВ ресторане, связанном с нардепом Тищенко, принимали посетителей во время карантина
В Минздраве заявили, что Украина может избежать пика заболеваемости коронавирусомВ Минздраве заявили, что Украина может избежать пика заболеваемости коронавирусом
Шмыгаль заявил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременноШмыгаль заявил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно
СБУ заявила о завершении досудебного расследования дела Гандзюк по подозрениям Мангера и ЛевинаСБУ заявила о завершении досудебного расследования дела Гандзюк по подозрениям Мангера и Левина
Аваков заявил, что волна пожаров в Чернобыльской зоне сбитаАваков заявил, что волна пожаров в Чернобыльской зоне сбита
У президента разработали законопроект об «инвестиционных нянях»У президента разработали законопроект об «инвестиционных нянях»
Замдиректора киевского Института рака заявил о прослушке в своем кабинетеЗамдиректора киевского Института рака заявил о прослушке в своем кабинете
Корниенко заявил, что сегодня Рада не будет рассматривать вопрос назначения Саакашвили вице-премьеромКорниенко заявил, что сегодня Рада не будет рассматривать вопрос назначения Саакашвили вице-премьером
Саакашвили заявил о предложении Зеленского стать переговорщиком с МВФСаакашвили заявил о предложении Зеленского стать переговорщиком с МВФ
В Государственной таможенной службе заявили об обысках "по надуманному политически мотивированному делу"В Государственной таможенной службе заявили об обысках "по надуманному политически мотивированному делу"
Последние новости
Подгружаем последние новости