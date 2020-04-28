В ресторане, связанном с нардепом Тищенко, принимали посетителей во время карантина

Во время карантина киевский ресторан "Велюр", связанный с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, продолжает работать и принимать "известных в политических кругах людей".

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

"Карантин - не для всех! Пока обычные граждане сидят дома, а обычные бизнесмены несут убытки, ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко продолжает работать. И принимают здесь "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского", - говорится в сюжете.

Журналисты больше недели наблюдали за рестораном Тищенко и заметили, что ресторан "Велюр", владельцем которого является Тищенко, приезжали нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, помощник нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко Павел Куфтырев, которого также связывают с Коломойским, менеджер "Метинвеста" Рината Ахметова Виталий Кисель.

Впоследствии нардеп Яценко уверял журналистов, что он давно не посещает рестораны и не заходил в "Велюр". Кабанов, наоборот, сказал, что был в ресторане, однако заходил "к своему другу Коле" (Тищенко, - ред.).

Несмотря на то что в ресторан в разные дни попали десятки людей, журналистам отказали в бронировании столика.

Напомним, в Украине с середины марта запретили работу ресторанов в связи с эпидемией коронавируса.