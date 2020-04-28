В Минздраве заявили, что Украина может избежать пика заболеваемости коронавирусом

Под пиком подразумевается неспособность системы здравоохранения предоставить помощь всем, кто в ней нуждается.

В Минздраве заявили, что Украина может избежать пика заболеваемости коронавирусом
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина может избежать пика заболеваемости COVID-19, если граждане будут придерживаться рекомендаций Минздрава. Об этом он сообщил на брифинге 28 апреля.

"Я уверен, что пика, если мы будем придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения, мы в состоянии избежать", - сообщил он.

Он отметил, что под понятием пик заболеваемости имеется в виду состояние, когда система здравоохранения не может предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается.

Напомним, что 27 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил что второй, третий или четвертый этапы выходы страны из карантина могут начаться одновременно.

Это произойдет, если количество заболевших будет снижаться.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пятиэтапный план выхода из карантина может быть сокращен, если произойдет резкое снижение количества новых заражений коронавирусом.

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