РоSSия нарушает права молодежи в Крыму и на Донбассе, - постпред Украины в ООН

Кислица напомнил стране-оккупанту о международных обязанностях.

РоSSия нарушает права молодежи в Крыму и на Донбассе, - постпред Украины в ООН
Фото: Укринформ

Дети и молодежь на временно оккупированных Россией территориях на востоке Украины, а также в Крыму, преодолевают серьезные вызовы собственной безопасности и здоровью, которые часто сопровождаются нарушениями международного права со стороны государства-оккупанта.

Об этом заявил в заявлении постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на открытых дебатах Совета безопасности ООН по вопросам молодежи, мира и безопасности, которые проходили в понедельник, сообщает Укринформ.

"Прошло шесть лет, но на временно оккупированных территориях Украины множество угроз и вызовов для молодежи", - заявил Кислица.

Так, по его словам, оккупационная власть прибегает к масштабным нарушениям прав человека против молодых активистов, а также стремится стереть украинскую национальную и культурную идентичность среди детей и молодежи.

Еще один серьезных вызов - это грубое нарушение Россией норм международного гуманитарного права: РФ заставляет тысячи молодых людей с оккупированных территорий идти на "военную службу" в свои вооруженные силы. При этом, Кислица назвал "наиболее циничной" отправку молодых людей из Крыма в военные части, которые участвуют в вооруженной агрессии РФ против Украины на Донбассе.

Между тем, отметил дипломат, пандемия COVID-19 создала новые вызовы для жизни и здоровья населения - независимо от возраста - на временно оккупированных территориях.

"В связи с этим мы напоминаем об обязанности РоSSийской Федерации как государства-оккупанта принять все необходимые меры в соответствии с международным гуманитарным правом для защиты жизни и здоровья населения оккупированных территорий", - подчеркнул Кислица.

Он уточнил, что государство-оккупант, в частности, обязано обеспечивать удовлетворительные условия охраны здоровья и гигиены на занимаемых территориях, а также проводить профилактические меры по борьбе с распространением заразных заболеваний и эпидемий.

Подытоживая, постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что защита молодежи и ее прав является "инвестицией" в будущее и призвал государства-члены ООН к полной имплементации повестки дня дебатов Совбеза относительно молодежи, мира и безопасности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в ИталииУкраинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на ЗакарпатьеМэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Командующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины ШапталаКомандующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины Шаптала
"Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют"Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют
Пропавший замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в КрымуПропавший замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
В Японии запретят въезд гражданам Украины и еще 13 странВ Японии запретят въезд гражданам Украины и еще 13 стран
Грузия отзовет посла из Украины в случае назначения Саакашвили, - премьер ГахарияГрузия отзовет посла из Украины в случае назначения Саакашвили, - премьер Гахария
На Донбассе погиб боец 128-й бригадыНа Донбассе погиб боец 128-й бригады
Рябошапка обвинил главу СБУ в блокировании подозрения в "важнейшем для Украины" деле по ПриватбанкуРябошапка обвинил главу СБУ в блокировании подозрения в "важнейшем для Украины" деле по Приватбанку
Украина осудила в ОБСЕ "земельный" указ Путина и очередной "призыв" в КрымуУкраина осудила в ОБСЕ "земельный" указ Путина и очередной "призыв" в Крыму
Командующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины ШапталаКомандующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины Шаптала
Пропавший замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в КрымуПропавший замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
У Украины больше нет права на ошибку, - СюмарУ Украины больше нет права на ошибку, - Сюмар
За сутки на Донбассе погиб один военный, четверо получили ранения и травмыЗа сутки на Донбассе погиб один военный, четверо получили ранения и травмы
РоSSия сняла санкции с НовинскогоРоSSия сняла санкции с Новинского
Последние новости
Подгружаем последние новости