СБУ сообщила, о похищении ФСБ украинского пограничника возле Крыма

Спецслужба РФ пыталась завербовать украинца.

СБУ сообщила, о похищении ФСБ украинского пограничника возле Крыма
Фото: ssu.gov.ua

Оперативники Службы Безопасности Украины задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ РФ на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, представители роSSийских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы преднамеренном пересечении админграницы с полуостровом.

Также ФСБ пыталась завербовать украинца для получения информация по организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы.

После "выбивания" и "видеофиксации" признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак".

После этого СБУ провела проверку информации по обстоятельствам незаконного задержания пограничника и его контактов с ФСБ РФ.

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