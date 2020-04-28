Экс-заму Кличко объявили о подозрении

Полиция сообщила о подозрении бывшему заместителю главы Киевской городской администрации Владимиру Слончаку по факту нападения на патрульного.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева .

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №9 мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В данное время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в воскресенье вечером Слончака задержали после того, как он ударил патрульного. Автомобиль, на котором ехал замглавы КГГА остановили за незначительное нарушение ПДД (водитель забыла включить фары). За рулем находилась депутат Киевсовета Костенко, а пассажиром был Слончак.

Во время общения патрульные заподозрили, что женщина находится в состоянии опьянения, но от прохождения теста на драгера она отказалась. Полицейские составили на нее административный протокол. Пока правоохранители составляли протокол, конфликт между Слончаком и патрульным перешел в перепалку, а затем замглавы КГГА ударил патрульного.

В итоге Слончака задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой. Автомобиль поехал на штрафплощадку. Также в отношении Слончака открыли уголовное дело за избиение полицейского.