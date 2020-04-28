Активисты пришли на Банковую с требованием уволить Венедиктову

Под домом, где предположительно проживает генпрокурор, они написали "Здесь живет подруга убийц Гандзюк".

Вечером 27 апреля около сотни активистов собрались под Офисом президента с требованием не передавать в суд дело об убийстве Екатерины Гандзюк.

Фото: facebook.com/ivan.oberemko

Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" протестуют против завершения следствия по делу об убийстве советницы мэра Херсона в 2018.

На акции зажгли файеры и скандировали "Венедиктову в отставку" и "Кто заказал Катю Гандзюк".

Фото: facebook.com/ivan.oberemko

Активисты потребовали объяснений от президента Владимира Зеленского, а также - отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая, по мнению активистов, намеренно саботировала расследование дела.

К митингующим вышли пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель и прокурор по делу Андрей Сенюк. Мендель сообщила, что пока реакции от президента еще нет.

После этого активисты пошли под дом, где предположительно проживает Венедиктова, чтобы с ней встретиться.

На асфальте перед входом они написали "Здесь живет подруга убийц Гандзюк".

Сегодня Служба безопасности Украины заявила о завершении досудебного расследования дела Гандзюк по подозрениям Мангера и Левина.

По версии СБУ, бывший руководитель Херсонского облсовета Владислав Мангер по предварительному сговору с помощником-консультантом депутата этого же совета Алексеем Левиным организовали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

На странице "Хто замовив Катю Гандзюк?" в Facebook сообщалось, что до окончания срока расследования оставалось еще три месяца, а следственные и негласные следственные действия не завершены.

"Именно передавать дело в суд "как есть" (без сбора дополнительных доказательств) уже очень долго просят адвокаты Владислава Мангера. Рассчитывая таким образом на оправдательный приговор", - утверждают активисты.

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