Гендиректора госпредпрития разоблачили на даче взятки врио главы Госагентства по управлению зоной отчуждения

Он передал деньги в обмен на назначение премий.

Гендиректора госпредпрития разоблачили на даче взятки врио главы Госагентства по управлению зоной отчуждения
Фото: Lb.ua

Генерального директора государственного предприятия разоблачили в даче взятки на тот момент временному и.о. главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

27 апреля гендиректору сообщили о совершении преступления по ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерного вознаграждения служебному лицу).

"Следствие задокументировало, что генеральный директор передал временному и.о. главы ГАЗО 210 тысяч гривен в обмен на соглашение назначения ему годовой и ежеквартальной премии более чем 430 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

На странице ГАЗО в Facebook сообщили, что 27 апреля в помещении Агентства провели обыски.

"Правоохранители ознакомились с документами, которые могут быть связаны с возможным совершением правонарушения по ст. 369 Уголовного кодекса одним из бывших руководителей ГАЗО и государственного предприятия, которое входит в сферу управления Агентства", - говорится в заявлении.

Глава ГАЗО Сергей Калашник отметил, что будет способствовать следствию и предоставлять всю необходимую информацию и документы.

Напомним, что Сергей Калашник возглавляет ГАЗО с 6 апреля 2020 года. Ранее временными и.о. главы Агентства были Екатерина Павлова, Владимир Фещенко и Александр Ковальчук.



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