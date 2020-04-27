Уволенный зам Кличко Владимир Слончак уверяет, что не нападал на полицейского (видео)

Уволенный зам Кличко Владимир Слончак уверяет, что не нападал на полицейского (видео)

Скоропостижно уволенный заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Владимир Слончак заявил, что он не нападал на полицейского накануне вечером, а правоохранители, в свою очередь, якобы превысили свои полномочия. И все же Слончак решил извиниться перед общественностью и правоохранителями за эмоциональною несдержанность. Как известно, в воскресенье поздно вечером, 26 апреля, в процессе общения с полицейскими, остановившими автомобиль, в котором ехал экс-чиновник с депутатом Киевсовета (фракция “Солидарность”) Людмилой Костенко, Владимир Слончак применил физическую силу по отношению к одному из стражей порядка. 

О раскаянии Владимира Слончака KV стало известно из его сообщения в Facebook. 

“Касательно печально известных событий… Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего – точно не было!” – написал Слончак.

В то же время экс-зам Кличко заявил, что искренне извиняется перед общественностью и правоохранителями за эмоциональною несдержанность.

Как сообщала KV, сегодня, 27 апреля, киевский городской голова Виталий Кличко уволил заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака. Также мэр Киева принес извинения правоохранителям и киевлянам за “недостойное поведение” Владимира Слончака.

Напомним, вчера вечером в Киеве полицейские остановили автомобиль, передвигающийся в темное время суток с выключенными фарами. За рулем находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко, она везла пассажира – заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. В процессе общения с полицейскими Владимир Слончак вышел из машины и набросился на одного из них с кулаками. Правоохранители задержали чиновника. 

По факту нападения Владимира Слончака на полицейского начато уголовное производство. Санкция статьи, по которой начато производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Также напомним, Владимир Слончак с 12 декабря 2018 года занимал должность заместителя председателя КГГА. Владимир Слончак обеспечивает осуществление полномочий КГГА в сфере: управления коммунальным имуществом и приватизации; касательно управления архивным делом и делопроизводством.

В пределах своих полномочий он направлял, координировал и контролировал деятельность структурных подразделений КГГА непосредственного подчинения:

Департамента коммунальной собственности Киева КГГА;

Государственного архива Киева КГГА.

Кроме того, Владимир Слончак координировал в Киеве деятельность Голосеевской РГА.

Отметим, что Владимир Слончак не впервые попадает в скандальные истории. Так, 24 апреля 2017 года в Василькове под Киевом произошла перестрелка с участием главы набсовета ПАО ХК “Киевгорстрой” Владимира Слончака. По версии Слончака, на него было совершено вооруженное нападение, в результате которого он получил ножевое ранение. 

Однако, позднее в полиции озвучили иную версию – глава компании ввязался в конфликт с другим участником дорожного движения, в котором больше пострадал не Слончак, а его оппонент. Более того, именно Слончак был вооружен охотничьим ружьем, а действие разворачивалось не на территории полицейского участка, как заявлял чиновник, а около пожарной части. Сами “нападавшие” утверждали, что якобы Слончак являлся инициатором “разборок”.

Напомним также, что 17 сентября 2019 года поздно вечером в подъезде жилого дома неизвестные совершили нападение на Владимира Слончака. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга.

Фото: KV 


Сергей Албул, КиевВласть

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