Уволенный зам Кличко Владимир Слончак уверяет, что не нападал на полицейского (видео)
Скоропостижно уволенный заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Владимир Слончак заявил, что он не нападал на полицейского накануне вечером, а правоохранители, в свою очередь, якобы превысили свои полномочия. И все же Слончак решил извиниться перед общественностью и правоохранителями за эмоциональною несдержанность. Как известно, в воскресенье поздно вечером, 26 апреля, в процессе общения с полицейскими, остановившими автомобиль, в котором ехал экс-чиновник с депутатом Киевсовета (фракция “Солидарность”) Людмилой Костенко, Владимир Слончак применил физическую силу по отношению к одному из стражей порядка.
О раскаянии Владимира Слончака
“Касательно печально известных событий… Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего – точно не было!” – написал Слончак.
В то же время экс-зам Кличко заявил, что искренне извиняется перед общественностью и правоохранителями за эмоциональною несдержанность.
Как сообщала
Напомним, вчера вечером в Киеве полицейские остановили автомобиль, передвигающийся в темное время суток с выключенными фарами. За рулем находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко, она везла пассажира – заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. В процессе общения с полицейскими Владимир Слончак вышел из машины и набросился на одного из них с кулаками. Правоохранители задержали чиновника.
По факту нападения Владимира Слончака на полицейского начато уголовное производство. Санкция статьи, по которой начато производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Также напомним, Владимир Слончак с 12 декабря 2018 года занимал должность заместителя председателя КГГА. Владимир Слончак обеспечивает осуществление полномочий КГГА в сфере: управления коммунальным имуществом и приватизации; касательно управления архивным делом и делопроизводством.
В пределах своих полномочий он направлял, координировал и контролировал деятельность структурных подразделений КГГА непосредственного подчинения:
Департамента коммунальной собственности Киева КГГА;
Государственного архива Киева КГГА.
Кроме того, Владимир Слончак координировал в Киеве деятельность Голосеевской РГА.
Отметим, что Владимир Слончак не впервые попадает в скандальные истории. Так, 24 апреля 2017 года в Василькове под Киевом произошла перестрелка с участием главы набсовета ПАО ХК “Киевгорстрой” Владимира Слончака. По версии Слончака, на него было совершено вооруженное нападение, в результате которого он получил ножевое ранение.
Однако, позднее
Напомним также, что 17 сентября 2019 года поздно вечером в подъезде жилого дома неизвестные совершили нападение на Владимира Слончака. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга.
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