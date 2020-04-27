Уволенный зам Кличко Владимир Слончак уверяет, что не нападал на полицейского (видео)

Скоропостижно уволенный заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Владимир Слончак заявил, что он не нападал на полицейского накануне вечером, а правоохранители, в свою очередь, якобы превысили свои полномочия. И все же Слончак решил извиниться перед общественностью и правоохранителями за эмоциональною несдержанность. Как известно, в воскресенье поздно вечером, 26 апреля, в процессе общения с полицейскими, остановившими автомобиль, в котором ехал экс-чиновник с депутатом Киевсовета (фракция “Солидарность”) Людмилой Костенко, Владимир Слончак применил физическую силу по отношению к одному из стражей порядка.

О раскаянии Владимира Слончака KV стало известно из его сообщения в Facebook.

“Касательно печально известных событий… Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего – точно не было!” – написал Слончак.

В то же время экс-зам Кличко заявил, что искренне извиняется перед общественностью и правоохранителями за эмоциональною несдержанность.

Как сообщала KV , сегодня, 27 апреля, киевский городской голова Виталий Кличко уволил заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака. Также мэр Киева принес извинения правоохранителям и киевлянам за “недостойное поведение” Владимира Слончака.

Напомним, вчера вечером в Киеве полицейские остановили автомобиль, передвигающийся в темное время суток с выключенными фарами. За рулем находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко, она везла пассажира – заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. В процессе общения с полицейскими Владимир Слончак вышел из машины и набросился на одного из них с кулаками. Правоохранители задержали чиновника.

По факту нападения Владимира Слончака на полицейского начато уголовное производство. Санкция статьи, по которой начато производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Также напомним, Владимир Слончак с 12 декабря 2018 года занимал должность заместителя председателя КГГА. Владимир Слончак обеспечивает осуществление полномочий КГГА в сфере: управления коммунальным имуществом и приватизации; касательно управления архивным делом и делопроизводством.

В пределах своих полномочий он направлял, координировал и контролировал деятельность структурных подразделений КГГА непосредственного подчинения:

Департамента коммунальной собственности Киева КГГА;

Государственного архива Киева КГГА.

Кроме того, Владимир Слончак координировал в Киеве деятельность Голосеевской РГА.

Отметим, что Владимир Слончак не впервые попадает в скандальные истории. Так, 24 апреля 2017 года в Василькове под Киевом произошла перестрелка с участием главы набсовета ПАО ХК “Киевгорстрой” Владимира Слончака. По версии Слончака, на него было совершено вооруженное нападение, в результате которого он получил ножевое ранение.

Однако, позднее в полиции озвучили иную версию – глава компании ввязался в конфликт с другим участником дорожного движения, в котором больше пострадал не Слончак, а его оппонент. Более того, именно Слончак был вооружен охотничьим ружьем, а действие разворачивалось не на территории полицейского участка, как заявлял чиновник, а около пожарной части. Сами “нападавшие” утверждали, что якобы Слончак являлся инициатором “разборок”.

Напомним также, что 17 сентября 2019 года поздно вечером в подъезде жилого дома неизвестные совершили нападение на Владимира Слончака. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга.