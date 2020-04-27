Финляндия боится остаться без украинских заробитчан

Финляндия боится остаться без украинских заробитчан

В Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".  Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Yle.

"Я надеюсь, что производители быстро отреагируют на этот месседж. Мы не сможем больше привлекать людей из Украины, по крайней мере, в ближайшее время. Нам нужны быстрые решения, потому что скоро начнется весенний сбор урожая", - сказала постоянный секретарь министерства сельского хозяйства Яана Хусу-Каллио в комментарии Maaseudun Tulevaisuus.

Как пишет издание, у финских фермеров могут возникнуть трудности со сбором урожая, если Украина не позволит работникам отправиться на сезонные работы.

Финляндия согласовала прибытие для сезонных работ 1500 украинских сезонных работников в этом году. Сейчас в страну прибыли лишь около 200 из них, и есть опасения, что остальным не позволят приехать.

Maaseudun Tulevaisuus написало о том, что Украина якобы уже запретила своим гражданам ехать на сезонные заработки за границу.

На самом деле формального решения о таком запрете нет, но публикации других СМИ позволяют предполагать, что запрет действует иначе - через разрешения на чартерные рейсы.

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в комментарии эстонскому изданию ERR рассказал, что Финляндия этой весной планировала привезти работников из Украины, но сейчас украинское правительство приостановило чартерные рейсы.

"Были длительные переговоры, и в итоге Финляндии удалось убедить Украину. Но после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы и сезонных работников больше не выпускают за границу", - рассказал К.Кууск.

В то же время, 27 апреля пресс-служба авиакомпании МАУ сообщала, что в ближайшее время из Борисполя будет выполнено еще несколько рейсов в Финляндию с гражданами Украины, которые имеют право на официальное трудоустройство в этой стране.


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