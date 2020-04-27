СБУ заявила о завершении досудебного расследования дела Гандзюк по подозрениям Мангера и Левина

Мангер признан заказчиком нападения.

Екатерина Гандзюк
Фото: СБУ
Екатерина Гандзюк

СБУ заявила о завершении досудебного расследования в деле Екатерины Гандзюк по подозрениям главы Херсонской ОГА Владислава Мангера и помощника-консультанта депутат ОГА Алексея Левина в организации нападения на активистку. Об этом сообщили на странице СБУ в Facebook.

"Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально выполнили свою работу и собрали доказательную базу, которая даст возможность четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено первоочередно. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получат заслуженное наказание", - заявил глава СБУ Иван Баканов.

По версии следствия, Мангер подозревается в том, что он по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в преступлениях по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.

На брифинге Офиса генпрокурора сообщили, что Мангеру и Левину сообщили о завершении досудебного расследования.

"Относительно подозреваемых действуют избранные судом меры пресечения - залог относительно Мангера и арест относительно экстрадированного Левина", - сообщили на брифинге.

Отмечается, что Мангер поддавался критике активистки Гандзюк и, по убеждению следствия, именно он заказал нападение на нее.

"Левин должен был искать исполнителей... и предложил Сергею Торбину за деньги организовать и совершить нападение на Гандзюк с целью запугивания. За преступление способом облития кислотой пообещали вознаграждение от 2500 до 3000 тысяч долларов. Сергей Торбин, участник Украинской добровольческой армии, согласился, получил 500 долларов задатка и привлек еще 4 участников Украинской добровольческой армии", - сообщили на брифинге.

Гандзюк неоднократно предоставляла волонтерскую помощь членам УДА, поэтому Торбин, чтобы мотивировать к нападению, умышленно ввел в заблуждение членов УДА о ее якобы пророSSийской позиции.

Нападавший на Гандзюк, Николай Грабчук, вылил кислоту на активистку, при этом обжегся сам, после чего он сбежал с места преступления и отправился в Олешки.

Вячеслав Вишневский, который навел на жертву, получил сообщение от нападавшего, что он прибыл в Олешки, и сам отправился туда.

Виктор Горбунов покупал кислоту, мобильные телефоны для конспирации. Левин заплатил остаток денег за нападение.

На странице "Хто замовив Катю Гандзюк" в Facebook сообщили, что до окончания срока расследования оставалось еще три месяца, а следственные и негласные следственные действия не завершены.

"Именно передавать дело в суд "как есть" (без сбора дополнительных доказательств) уже очень долго просят адвокаты Владислава Мангера. Рассчитывая таким образом на оправдательный приговор", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 марта Печерский райсуд Киева до 29 июля продлил следствие в деле Алексея Левина и главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Как известно, сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали Левина 24 января 2020 года, где он проживал вместе со своей соотечественницей. Левина подозревают в организации нападения на Гандзюк.

27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. 11 марта Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение первой инстанции о выдаче Левина Украине.

16 марта Болгария экстрадировала в Украину Алексея Левина.

31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

Фигурантами преступления считаются Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор) и Владислав Мангер (заказчик).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в ИталииУкраинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии
Минздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмыМинздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмы
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на ЗакарпатьеМэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Генпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусуГенпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусу
"Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют"Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют
Блок рекламы


Похожие новости
Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властейФилатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей
Рада создала ВСК для расследования злоупотреблений с госбюджетомРада создала ВСК для расследования злоупотреблений с госбюджетом
Первым замглавы министерства по делам ветеранов стал бывший комбат житомирской 95-й бригадыПервым замглавы министерства по делам ветеранов стал бывший комбат житомирской 95-й бригады
МОН предупредило о завершении учебного года в дистанционном режимеМОН предупредило о завершении учебного года в дистанционном режиме
Байден хотел бы сделать вице-президентом США Мишель ОбамуБайден хотел бы сделать вице-президентом США Мишель Обаму
В расследовании по делам Майдана сообщили новое подозрениеВ расследовании по делам Майдана сообщили новое подозрение
Аваков сделал Бухарева своим советникомАваков сделал Бухарева своим советником
ФСБ РоSSии снова заявила о задержани в Крыму "украинской разведгруппы"ФСБ РоSSии снова заявила о задержани в Крыму "украинской разведгруппы"
Верланов: фейк о махинациях с НДС сделали те, кто раньше на них кормилисьВерланов: фейк о махинациях с НДС сделали те, кто раньше на них кормились
Рада разрешила судам рассматривать уголовные дела в режиме видеоконференцииРада разрешила судам рассматривать уголовные дела в режиме видеоконференции
Последние новости
Подгружаем последние новости