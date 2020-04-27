Мэр Ивано-Франковска попросил Кабмин ослабить карантин в городе

Марцинкив попросил разрешить работать малому бизнесу.

Мэр Ивано-Франковска попросил Кабмин ослабить карантин в городе
Руслан Марцинкив
Фото: скриншот видеоРуслан Марцинкив

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал Кабинет министров и президента пересмотреть карантин и позволить работать малому и среднему бизнесу.

Об этом он заявил в своем видеообращении в фейсбуке.

"Обращаюсь к правительству и президенту - время пересмотреть требования и позволить некоторому бизнесу работать и в городе Франковске, и в Украине, поскольку от этого зависит жизнедеятельность страны и города".

По словам Марцинкива, ситуация с заболеванием коронавирусом "хорошая", поэтому постановление о карантине необходимо пересматривать. По мнению мэра, стоит разрешить работать "продуктовым рынкам и магазинчикам, - то есть малому и среднему бизнесу".

"И еще раз обращаюсь к правительству и президенту - ужепришло время разрешить работать ряду бизнеса, с соблюдением всех карантинных норм... Поэтому ожидает этих шагов, ожидаем возвращения к жизни", - добавил мэр.

Напомним, ранее Марцинкив говорил, что пик эпидемии коронавируса в городе может прийтись на вторую декаду апреля.

По состоянию на утро 27 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине достигло 9009 человек. За прошедшие сутки их число выросло на 392 (или 4,5%).

В Ивано-Франковская области - 761 случай заболевания, 66 человек выздоровели.

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