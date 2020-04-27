Комитет Рады закончил рассмотрение 16 тыс. правок к "антиколомойскому" законопроекту

Финансовый комитет Верховной Рады закончил рассмотрение 16 тысяч правок к законопроекту №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон) и утвердил проект банковского закона ко второму чтению.

Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Рассмотрение всех поправок в закон о банках на Комитете завершено!!! Четыре дня обсуждения рекордного количества поправок - и наш финансовый комитет рекомендовал закон о банках ко второму чтению. Сразу скажу, что все нормы, касающиеся кейса Приватбанка и запрещающие возвращение банков экс-владельцам, остались без изменений", - написал он.

При этом Железняк отметил, что некоторые изменения в текст закона были внесены.

"Итак, в редакции до 2-го чтения: убрали норму об ограничении государственной регистрации (вопрос может быть решен на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, без изменений в закон; изменили процедуру по назначению судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков; судебные производства, которые начались, но не получили окончательное решение до дня вступления в силу Закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам, предусмотренным настоящим Законом; внесли уточняющие изменения в норму о запрете остановки аукционов; технические юридические изменения, которые улучшают качество законопроекта, включительно со всеми моими 10 поправками", - пояснил замглавы комитета.

Рада приняла в первом чтении закон о невозвращении банков бывшим владельцам 30 марта.

Напомним, накануне глава Комитета Вадим Гетманцев показал, как выглядят 16 586 поправок к банковскому законопроекту, а Железняк сообщил, что 94% поправок уже рассмоттрено.

Законопроект №2571-д готовится к рассмотрению в Раде по особой процедуре, разрешающий фракциям и депутатам настаивать только на отдельных поправках. В такому случае 16,5 тысяч поданных правок парламент сможет пройти за несколько часов, а не месяцев. Пока что законопроект находится в профильном комитете.

Раннее министр финансов Сергей Марченко предупредил, что в случае отказа Рады принять законопроект, "последствия ощутят все".