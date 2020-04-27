Кабмин разрешил назначить главу Налоговой временно без конкурса
Кабмин разрешил назначить председателя и заместителя главы ГНС по контракту. Конкурс на эту должность состоится после карантина, пока что нового главу выберут по результатам собеседования. Об этом говорится в
Что решили в Кабмине
«Согласиться с предложением Министра финансов Украины Марченко С. М. о необходимости назначения на вакантную должность Главы Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы», — говорится в документе.
Кого могут назначить
Сейчас ближе всех к назначению на должность главы таможни — экс-депутат Социалистической партии и топ-чиновник времен Януковича — Василий Цушко, который попадает под закон об очищении власти. На должность главы налоговой — «коренной фискал» с опытом работы в налоговой сфере Алексей Любченко.
Именно они подали декларации на должности заместителей министра финансов.
По информации СМИ, в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщают, что Цушко «может занять пост руководителя таможни, но решение на данный момент еще не принято».
Недавно Цушко назвал информацию о своем назначении «провокацией».
По информации СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал глава Минфина Марченко.
Кто временно исполняет обязанности
Временно исполняющим обязанности главы Таможни стал руководитель одного из департаментов службы Игорь Муратов.
Временное исполнение обязанностей главы налоговой возложено на Михаила Титарчука, заместителя председателя Налоговой службы.
Предыстория
- На днях правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы. Провести его планировали 28 апреля.
- 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова.
- Накануне, 2 апреля 2019 года, экс-министр финансов Игорь Уманский заявил, что бюджет недополучает миллиарды гривень из-за «скруток НДС».
- 24 апреля Рада создала комиссию по расследованию заявлений экс-министра финансов Уманского о коррупции на таможне, в налоговой и ГФС.
- В конце 2018 года Кабмин разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.
- Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Нефьодов стал руководителем Таможенной службы в июле.