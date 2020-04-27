Кабмин разрешил назначить главу Налоговой временно без конкурса

Кабмин разрешил назначить председателя и заместителя главы ГНС по контракту. Конкурс на эту должность состоится после карантина, пока что нового главу выберут по результатам собеседования. Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

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Что решили в Кабмине

«Согласиться с предложением Министра финансов Украины Марченко С. М. о необходимости назначения на вакантную должность Главы Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы», — говорится в документе.

Кого могут назначить

Сейчас ближе всех к назначению на должность главы таможни — экс-депутат Социалистической партии и топ-чиновник времен Януковича — Василий Цушко, который попадает под закон об очищении власти. На должность главы налоговой — «коренной фискал» с опытом работы в налоговой сфере Алексей Любченко.

Именно они подали декларации на должности заместителей министра финансов.

По информации СМИ , в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщают, что Цушко «может занять пост руководителя таможни, но решение на данный момент еще не принято».

Недавно Цушко назвал информацию о своем назначении «провокацией».

По информации СМИ , кандидатуру Любченко лоббировал глава Минфина Марченко.

Кто временно исполняет обязанности

Временно исполняющим обязанности главы Таможни стал руководитель одного из департаментов службы Игорь Муратов.

Временное исполнение обязанностей главы налоговой возложено на Михаила Титарчука, заместителя председателя Налоговой службы.

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