Глава Минфина призвал расследовать действия экс-глав таможни и налоговой

"Есть достаточные основания для расследования их деятельности правоохранительными органами".

?Глава Минфина призвал расследовать действия экс-глав таможни и налоговой
Сергей Марченко
Фото: Макс Требухов

Министр финансов Сергей Марченко видит основания для расследования правоохранителями деятельности уволенных в пятницу, 24 апреля, главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Есть достаточные основания для расследования их деятельности правоохранительными органами", - сказал глава Минфина.

Говоря о таких основаниях в отношении экс-главы Госналоговой, Марченко сообщил о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, а также безосновательном блокировании налоговых накладных.

"С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить", - сказал Марченко.

"На таможне зафиксированы нарушения при таможенном оформлении товаров - это касается и определения таможенной стоимости, и несоблюдения сроков таможенного оформления. До сих пор не запущена система автоматических сканеров на пунктах пропуска. Ну и, конечно, контрабанда никуда не исчезла", - добавил он.

Напомним, в конце марта экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова в связи с возможной коррупцией в ведомстве, в частности, по его словам, со "скрутками" НДС, от которых бюджет ежемесячно недополучает 5 млрд гривен.

24 апреля Кабинет министров уволил глав Таможенной и Налоговой служб, а также их заместителей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в ИталииУкраинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии
Минздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмыМинздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмы
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на ЗакарпатьеМэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Генпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусуГенпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусу
"Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют"Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Офиса президента рассказал, как появилась идея пригласить Саакашвили в КабминГлава Офиса президента рассказал, как появилась идея пригласить Саакашвили в Кабмин
США и ЕС призвали Украину назначать чиновников честно и "не рисковать долговременными реформами"США и ЕС призвали Украину назначать чиновников честно и "не рисковать долговременными реформами"
Объявлен конкурс на руководителей Налоговой и Аудиторской службы, срок подачи документов - один деньОбъявлен конкурс на руководителей Налоговой и Аудиторской службы, срок подачи документов - один день
В "ЕС" призвали не принимать "гуманитарный" груз от РоSSии для ЛаврыВ "ЕС" призвали не принимать "гуманитарный" груз от РоSSии для Лавры
Шмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантинаШмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантина
Кабмин уволил главу Гостаможни и его заместителейКабмин уволил главу Гостаможни и его заместителей
Нефьодов показал герб Таможни, которым заинтересовались СБУ и ГБРНефьодов показал герб Таможни, которым заинтересовались СБУ и ГБР
Главарь "ДНР" разрешил называть Донецк СталиноГлаварь "ДНР" разрешил называть Донецк Сталино
Глава НАПК: Зеленский может не декларировать поездку в ОманГлава НАПК: Зеленский может не декларировать поездку в Оман
Электронный больничный до сих пор не ввели из-за технических проблем, - глава МинздраваЭлектронный больничный до сих пор не ввели из-за технических проблем, - глава Минздрава
Последние новости
Подгружаем последние новости