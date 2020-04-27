Чешские СМИ сообщили, что инициаторов сноса памятника Коневу хотели отравить рицином

В Праге взяли под охрану старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа, мэра города Зденека Гржиба и главу столичного района Ржепорые Павела Новотны.

Об этом сообщает чешское издание Respekt.

Причиной этому называют прибытие в Прагу россиянина, который, предположительно, является сотрудником спецслужбы. Он прибыл в аэропорт Праги три недели назад, воспользовавшись дипломатическим паспортом. В его портфеле якобы находилось сильнодействующее отравляющее вещество рицин.

По данным издания, россиянина забрала машина дипломатического корпуса РФ и отвезла в посольство.

Отмечается, что чешские спецслужбы знали о прибытии россиянина и отнеслись к нему как к человеку, представлявшему непосредственную угрозу для Коларже и мэре Гржибе (Коларж принял решение снять с постамента статую Конева, а Гржиб подписал решение о переименовании площади перед центральной проходной посольства РФ в Праге в площадь Бориса Немцова).

Напомним, памятник Коневу демонтировали 3 апреля 2020 года. Коларж пошутил, что сделали это "из-за несоблюдения карантина", потому как Конев был без маски. Чешские власти заявляли, что планируют поместить памятник, который ранее часто обливали краской, в Музей памяти XX века.

Следком РоSSии возбудил по факту сноса памятника уголовное дело, а в чешском МИДе назвали это вмешательством во внутренние дела.