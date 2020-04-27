«Они потеряли доверие людей». Министр финансов об увольнении Нефьодова и Верланова

Пребывание Максима Нефьодова на должности главы Таможенной службы и Сергея Верланова - на должности главы Налоговой службы было риском для обеспечения финансовой безопасности. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Кабмина.

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По его словам, увольнение Нефьодова и Верланова назрело давно.

«В обществе давно существует критическая масса нереализованных надежд относительно деятельности таможни и налоговой. Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывание на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны были уйти. Это — первый шаг к очищению фискальных органов государства», — сказал министр.

Временно исполняющие

Временно исполняющим обязанности главы Таможни стал руководитель одного из департаментов службы Игорь Муратов.

Временное исполнение обязанностей главы налоговой возложено на Михаила Титарчука, заместителя председателя Налоговой службы.

Предыстория

24 апреля на внеочередном заседании Кабинет министров уволил Максима Нефьодова с должности главы Государственной таможенной службы и Сергея Верланова — с должности главы Государственной фискальной службы.

Позднее, Максим Нефьодов в соцсетях написал, что не знает причины увольнения с должности главы Государственной таможенной службы.