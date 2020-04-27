США и ЕС призвали Украину назначать чиновников честно и "не рисковать долговременными реформами"

При назначении в Кабинет министров высокопоставленных лиц Таможенной и Налоговой служб важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами.

Об этом говорится в заявлении посольств США и ЕС в Twitter .

" ЕС и США пристально следят за назначениями в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в Таможенную и Налоговую службы. Важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры", - отмечается в сообщении.

ЄС і США пильно слідкують за призначеннями у @Kabmin_UA високопосадовців у митній та податковій службах. Важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, що ґрунтуються на заслугах, та не ризикувати довготривалими реформами, що їх підтримують міжнародні партнери. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 27, 2020

Напомним, в конце марта экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова в связи с возможной коррупцией в ведомстве, в частности, по его словам, со "скрутками" НДС, от которых бюджет ежемесячно недополучает 5 млрд гривен.

24 апреля Кабинет министров уволил глав Таможенной и Налоговой служб, а также их заместителей.