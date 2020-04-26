Садовый: Львов теряет "страшные деньги" из-за коронавируса

Десятки тысяч остались без работы из-за остановки туризма.

Садовый: Львов теряет "страшные деньги" из-за коронавируса
Фото: Lb.ua

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город несет огромные убытки из-за коронавируса.

"Это очень большие деньги", - сказал он в интервью "Чесно".

"Мы освободили от аренды всех, кто пользуется нашим городским имуществом. Ставка ноль. Мы освободили от налогов ФОП первой и второй категорий. Дополнительно будем покрывать проценты по кредитам тем предпринимателям, которые будут перенастраивать свой бизнес, покупать оборудование. И будем ждать, что изобретут вакцину или лекарство, и туризм вернется во Львов", - сказал Садовый.

По его оценкам, город теряет "сотни миллионов" из-за отсутствия туристов.

"Львов принимал в прошлом году 2,5 млн гостей, каждый в среднем в день оставлял 75 долларов, в среднем люди были 2,5 дня. Если посчитать это в деньгах... Это страшные деньги. Это десятки тысяч людей, которые работали в гостиницах, ресторанах, барах. Это целый сегмент пищевой промышленности. Производство хлеба упало на 70%. Так что даже по этому показателю можно оценить сколько людей не приехало", - сказал мэр.

Напомним, что по состоянию на утро 26 апреля во Львове и Львовской области подтвердили 348 случаев инфицирования коронавирусом, из них 12 - летальные.

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