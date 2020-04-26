Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина

План из пяти этапов могут сократить до четырех или трех.

Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
Фото: Факти ICTV / Youtube

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пятиэтапный план выхода из карантина может быть сокращен, если произойдет резкое снижение количества новых заражений коронавируса.

В таком случае чиновники готовы "перепрыгнуть" через один или два пункта плана.

"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

Напомним, что выход из карантина может начаться в середине мая, если в течение 10 дней соотношение новых случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневная разница среди новых случаев в пределах 5%.

Тогда снимаются ограничения, которые касаются:

  • парков, скверов, зон отдыха, прибрежных зон, кроме детских площадок;
  • части объектов индустрии красоты,
  • тренировок в командных видах спорта,
  • оптовой и розничной торговли непродовольственных товаров,
  • кофеен (работа на вынос),
  • автомоек, веломагазинов, велопрокатов,
  • нотариусов, адвокатов, аудиторов.

Второй этап возможен, если в течение 10 дней снижается количество новых инфицированных и увеличивается количество выздоровевших.

Тогда в Кабмине позволят:

  • восстановить в школах обучение для выпускников,
  • заведениям питания работать на вынос,
  • работать кинотеатрам под открытым небом,
  • открыть спортивные залы, гостиницы,
  • восстановить спортивные соревнования с участием 50 человек и без зрителей.

Третий этап возможен при условии, если в течение 10 дней количество выздоровевших вдвое или более превышает количество новых случаев, а в медучреждениях заняты пациентами с COVID-19 меньше, чем на 10%.

Тогда откроют:

  • спортивные и детские площадки,
  • отдельные учебные заведения,
  • метрополитен для спец. перевозок,
  • междугороднее транспортное сообщение в пределах области,
  • ТРЦ, но без развлекательных и детских зон,
  • театры, кинотеатры, хостелы, санатории, базы отдыха,
  • питание для посетителей.

Четвертый этап - если в течение 10 дней количество новых, не связанных между собой случаев, ежедневно менее чем 5 на область.

Тогда снимут ограничения с:

  • работы метрополитена и всего наземного транспорта,
  • торгово-развлекательных комплексов,
  • спортивных и фитнес залов,
  • заведений питания, культуры и образования,
  • позволят предоставлять плановую медицинскую и стоматологическую помощь.

Пятый этап - если будут фиксироваться единичные случаи, связанные с завозом болезни из-за рубежа. Тогда отменят все ограничения, кроме установленных местными властями на отдельных территориях.

Напомним, Кабмин продлил карантин до 11 мая, поскольку пик коронавируса ожидается 3-8 мая.

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