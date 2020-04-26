Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина

План из пяти этапов могут сократить до четырех или трех.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пятиэтапный план выхода из карантина может быть сокращен, если произойдет резкое снижение количества новых заражений коронавируса.

В таком случае чиновники готовы "перепрыгнуть" через один или два пункта плана.

"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

Напомним, что выход из карантина может начаться в середине мая, если в течение 10 дней соотношение новых случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневная разница среди новых случаев в пределах 5%.

Тогда снимаются ограничения, которые касаются:

парков, скверов, зон отдыха, прибрежных зон, кроме детских площадок;

детских площадок; части объектов индустрии красоты,

тренировок в командных видах спорта,

оптовой и розничной торговли непродовольственных товаров,

кофеен (работа на вынос),

автомоек, веломагазинов, велопрокатов,

нотариусов, адвокатов, аудиторов.

Второй этап возможен, если в течение 10 дней снижается количество новых инфицированных и увеличивается количество выздоровевших.

Тогда в Кабмине позволят:

восстановить в школах обучение для выпускников,

заведениям питания работать на вынос,

работать кинотеатрам под открытым небом,

открыть спортивные залы, гостиницы,

восстановить спортивные соревнования с участием 50 человек и без зрителей.

Третий этап возможен при условии, если в течение 10 дней количество выздоровевших вдвое или более превышает количество новых случаев, а в медучреждениях заняты пациентами с COVID-19 меньше, чем на 10%.

Тогда откроют:

спортивные и детские площадки,

отдельные учебные заведения,

метрополитен для спец. перевозок,

междугороднее транспортное сообщение в пределах области,

ТРЦ, но без развлекательных и детских зон,

развлекательных и детских зон, театры, кинотеатры, хостелы, санатории, базы отдыха,

питание для посетителей.

Четвертый этап - если в течение 10 дней количество новых, не связанных между собой случаев, ежедневно менее чем 5 на область.

Тогда снимут ограничения с:

работы метрополитена и всего наземного транспорта,

торгово-развлекательных комплексов,

спортивных и фитнес залов,

заведений питания, культуры и образования,

позволят предоставлять плановую медицинскую и стоматологическую помощь.

Пятый этап - если будут фиксироваться единичные случаи, связанные с завозом болезни из-за рубежа. Тогда отменят все ограничения, кроме установленных местными властями на отдельных территориях.

Напомним, Кабмин продлил карантин до 11 мая, поскольку пик коронавируса ожидается 3-8 мая.