СБУ не нашла состава преступления в посещении Крыма роSSийским пропагандистом Корчевниковым

В прошлом году он приезжал в Киев.

?СБУ не нашла состава преступления в посещении Крыма роSSийским пропагандистом Корчевниковым
Борис Корчевников в Киеве
Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство против телеведущего "РоSSия 1", генерального директора православного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, который посещал оккупированный Крым.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос "Крым.Реалии".

"Следователями органов безопасности осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 УК Украины, в рамках которого исследовались указанные Вами обстоятельства [посещения Крыма]. Упомянутое уголовное производство закрыто на основании п. 2 ст. 284 УПК Украины [установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления]", – говорится в ответе СБУ.

Фото: Крым.Реалии

Дело было открыто в конце 2019 года на основании общественного активиста Сергея Стерненко.

Напомним, в середине октября 2019 года телеведущий Борис Корчевников приехал в Киев. Он опубликовал фотографию с фестиваля православного кино "Покров", на котором якобы получил награду. Позднее Корчевников обнародовал фото из Киево-Печерской Лавры и монастырей УПЦ (МП). Тогда в СБУ заявили, что "данных по поводу совершения Корчевниковым действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено".

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