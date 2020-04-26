?СБУ не нашла состава преступления в посещении Крыма роSSийским пропагандистом Корчевниковым

В прошлом году он приезжал в Киев.

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство против телеведущего "РоSSия 1", генерального директора православного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, который посещал оккупированный Крым.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос "Крым.Реалии".

"Следователями органов безопасности осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 УК Украины, в рамках которого исследовались указанные Вами обстоятельства [посещения Крыма]. Упомянутое уголовное производство закрыто на основании п. 2 ст. 284 УПК Украины [установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления]", – говорится в ответе СБУ .

Фото: Крым.Реалии

Дело было открыто в конце 2019 года на основании общественного активиста Сергея Стерненко.