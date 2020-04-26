В РоSSии от коронавируса скончался епископ РПЦ

Ему было 54 года.

В РоSSии от коронавируса в воскресенье умер 54-летний архиерей Русской православной церкви, епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

"Несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курской областной клинической инфекционной больнице имени Н.А. Семашко. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Он стал первым архиереем РПЦ, который умер от COVID-19.

В РоSSии за минувшие сутки был выявлен 6361 случай заболевания коронавирусом. По данным университета Хопкинса, общее число случаев заболевания COVID-19 по стране достигло 80 949, умерли 747 человек.

Напомним, ранее глава РПЦ Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом".