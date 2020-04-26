В Италии умер пропутинский журналист из списка "Миротворца"

В 2016 году он посещал Крым, в 2018 был "наблюдателем" на "выборах" в ОРДЛО.

В Италии умер пропутинский журналист из списка "Миротворца"

На 80-м году жизни скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза. Об этом сообщает в воскресенье газета La Repubblica.

В 1980-х годах он работал корреспондентом от ряда итальянских СМИ в СССР. В 1990-е годы продолжал работать журналистом в Москве.

В 2004 году Кьеза был избран в Европарламент.

Журналист был внесен в список "Миротворца". На сайте говорится, что он многократно нарушал госграницу Украины, посещая Крым, в частности, в составе делегации итальянских парламентариев в мае 2016 года.

Указано, что Кьезе также участвовал в попытках легализации аннексии Крыма и занимался антиукраинской пропагандой.

В ноябре 2018 года журналист был "наблюдателем" на псевдовыборах в террористических организациях "ЛДНР".

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