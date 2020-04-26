Южанина назвала остановку соцвыплат единственной альтернативой кредиту МВФ

Депутат призвала как можно скорее принять "антиколомойский" закон.

?Южанина назвала остановку соцвыплат единственной альтернативой кредиту МВФ
Ніна Южаніна
Фото: Lb.ua

Депутат Верховной Рады Нина Южанина заявила, что отсутствие кредита Международного валютного фонда грозит дефолтом или полным прекращением социальных выплат.

Об этом говорится в ее комментарии по итогам внеочередного заседания парламента 24 апреля, обнародованном в Youtube.

Она напомнила, что для новой кредитной программы Верховная Рада должна принять так называемый "антиколомойский закон". С понедельника профильный комитет рассмотрел 16 тысяч поданных поправок, но остановил работу, когда осталось меньше 100 поправок.

По мнению Южнаниной, это свидетельствует об умышленном затягивании рассмотрения законопроекта.

"За четыре дня упорного труда мы прошли и остановились на 16300-й поправке. Сегодня [24 апреля] можно было в 9 утра дорассмотреть или вчера работать не до 18, а до 19 часов - и мы бы уже сегодня вышли на рассмотрение этого проекта закона", - сказала Южанина в день последнего внеочередного заседания.

Она отметила, что принятие банковского закона позволит усовершенствовать сложные процедуры, связанные с прекращением работы обанкротившихся финучреждений, и подчеркнула, что времени осталось мало.

"Для того, чтобы не было дефолта без кредита МВФ, сейчас надо прекратить все выплаты из бюджета. Тогда дефолта не будет. Если Украина на это согласится - чтобы все социально защищенные статьи остановить, все - ни пенсий, ни пособий малообеспеченным семьям, ни на детей, ни субсидий. Уже очень немного времени осталось. С такой экономической стагнацией у нас уже сейчас будет совсем ограниченный ресурс поступлений - я даже не знаю, будет ли возможность для финансирования армии", - предостерегла Южанина.

"Мы стоим в очереди из 103 стран, которые уже попросили у МВФ о помощи и о кредитовании. Принципиально принять законопроект и сделать это как можно быстрее, а не затягивать время", - подчеркнула депутат.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в ИталииУкраинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии
Минздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмыМинздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмы
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на ЗакарпатьеМэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Генпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусуГенпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусу
"Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют"Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют
Блок рекламы


Похожие новости
ВОЗ назвала самоизоляцию бесполезной
Разумков исключает остановку работы Рады из-за заражения Шахова коронавирусомРазумков исключает остановку работы Рады из-за заражения Шахова коронавирусом
"Опора" назвала главных "прогульщиков" в Раде за полгода"Опора" назвала главных "прогульщиков" в Раде за полгода
54 депутата обжаловали в Конституционном Суде закон о верификации соцвыплат54 депутата обжаловали в Конституционном Суде закон о верификации соцвыплат
По состоянию на февраль поступления в бюджет составили 35,2% от плана, - ЮжанинаПо состоянию на февраль поступления в бюджет составили 35,2% от плана, - Южанина
Южанина: власть подавляет малый бизнесЮжанина: власть подавляет малый бизнес
РоSSия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном КрымуРоSSия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
74 депутата обжаловали в КСУ запрет на остановку решений НБУ и Фонда гарантирования вкладов74 депутата обжаловали в КСУ запрет на остановку решений НБУ и Фонда гарантирования вкладов
Скалецкая назвала количество мест в больницах и аппаратов ИВЛ на случай вспышки коронавирусаСкалецкая назвала количество мест в больницах и аппаратов ИВЛ на случай вспышки коронавируса
Минсоц представил новую модель приема документов на соцвыплаты в регионахМинсоц представил новую модель приема документов на соцвыплаты в регионах
Последние новости
Подгружаем последние новости