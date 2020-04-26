Зеленский и Шмыгаль посетили Чернобыльскую зону

Они почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС и осмотрели места лесных пожаров.

Зеленский и Шмыгаль посетили Чернобыльскую зону
Фото: www.president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль посетили Чернобыльскую зону, чтобы почтить память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Президент и премьер возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен на Чернобыльской АЭС, вблизи энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году.

"У меня есть друг. В 1986 году он был в Чернобыле. Он прекрасно понимал, что происходит, но оставался и делал свою работу. После эвакуации еще полгода искал свою семью. Каждый год я звоню ему в этот день, чтобы сказать лишь одно слово: «Спасибо!». Спасибо всем спасателям и кланяюсь тем, кто отдал жизнь за нашу безопасность ", - написал премьер-министр в своем телеграмм-канале.

В воскресенье Зеленский также планирует осмотреть места пожаров в Чернобыльской зоне и наградить сотрудников ГосЧС, которые принимали участие в тушении масштабных лесных пожаров в зоне отчуждения, сообщили в Офисе президента.

Напомним, катастрофа на ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Реактор перегрелся и произошло два тепловых взрыва, в результате которых был разрушен сам реактор и четвертый энергоблок ЧАЭС. В воздух попало большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв замалчивался, но после сообщений из Швеции, где обнаружили радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация жителей Киевской области.

Вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения. В июле 2019 на ЧАЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг, который должен прослужить минимум 100 лет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в ИталииУкраинские врачи завершили трехнедельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии
Минздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмыМинздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмы
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на ЗакарпатьеМэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Генпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусуГенпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусу
"Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют"Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют
Блок рекламы


Похожие новости
Шмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантинаШмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантина
Зеленский подписал закон об изменениях в регламент РадыЗеленский подписал закон об изменениях в регламент Рады
Глава НАПК: Зеленский может не декларировать поездку в ОманГлава НАПК: Зеленский может не декларировать поездку в Оман
Шмыгаль: Некоторые карантинные ограничения могут действовать еще два годаШмыгаль: Некоторые карантинные ограничения могут действовать еще два года
Украина получит от ООН $140 млн на борьбу с коронавирусом, - ШмыгальУкраина получит от ООН $140 млн на борьбу с коронавирусом, - Шмыгаль
Зеленский: нужно полностью изменить подход к медреформеЗеленский: нужно полностью изменить подход к медреформе
Зеленский пожаловался на нехватку кадровЗеленский пожаловался на нехватку кадров
Зеленский считает, что в Украине слишком много правоохранительных органовЗеленский считает, что в Украине слишком много правоохранительных органов
Шмыгаль пообещал создать сотни тысяч рабочих мест с зарплатой 6-8 тыс. гривенШмыгаль пообещал создать сотни тысяч рабочих мест с зарплатой 6-8 тыс. гривен
"Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все - отрицательные", - Зеленский"Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все - отрицательные", - Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости