Зеленский и Шмыгаль посетили Чернобыльскую зону

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль посетили Чернобыльскую зону, чтобы почтить память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Президент и премьер возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен на Чернобыльской АЭС, вблизи энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году.

"У меня есть друг. В 1986 году он был в Чернобыле. Он прекрасно понимал, что происходит, но оставался и делал свою работу. После эвакуации еще полгода искал свою семью. Каждый год я звоню ему в этот день, чтобы сказать лишь одно слово: «Спасибо!». Спасибо всем спасателям и кланяюсь тем, кто отдал жизнь за нашу безопасность ", - написал премьер-министр в своем телеграмм-канале.

В воскресенье Зеленский также планирует осмотреть места пожаров в Чернобыльской зоне и наградить сотрудников ГосЧС, которые принимали участие в тушении масштабных лесных пожаров в зоне отчуждения, сообщили в Офисе президента.

Напомним, катастрофа на ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Реактор перегрелся и произошло два тепловых взрыва, в результате которых был разрушен сам реактор и четвертый энергоблок ЧАЭС. В воздух попало большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв замалчивался, но после сообщений из Швеции, где обнаружили радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР , началась экстренная эвакуация жителей Киевской области.

Вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения. В июле 2019 на ЧАЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг, который должен прослужить минимум 100 лет.