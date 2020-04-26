Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей

Мэр Днепра отреагировал на задержание городского главы Покрова.

Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей
Борис Філатов
Фото: KP.ua

Городской глава Днепра Борис Филатов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей.

"Поверьте, у меня давние мировоззренческие разногласия с мэрами Одессы и Харькова, но хотелось бы понять, а когда закончатся их бесконечные уголовные дела, которые годами переходят в наследство от одного президента к следующему? И скажите, новые «пидозры» в карантин - это разве справедливо?", - написал Филатов на своей странице в фейсбук.

"Поверьте, мне не нравится, что в Запорожье построили аэропорт, который конкурирует с Днепром (ой, кстати, а где наш?), но когда мэра Запорожья за него преследуют (опять же в карантин) - это чистое скотство. В Киеве гоняют замов Кличко, в Виннице СБУ ищет в мэрии украденную соль. Или у нас уже все хорошо в стране с госбезопасностью, что надо спецслужбе солью заниматься?", - высказался мэр Днепра.

Филатов попросил Зеленского обратить внимание, что в Украине уголовные дела "штампуются пачками".

"Неужели каждое утро, Ваши аппаратчики не кладут Вам на стол сводки о том, что в Украине уголовные дела штампуются пачками? В вашем знаменитом турборежиме. В карантин. Что та неуправляемая свора, которую Вы так красиво обещали реформировать и привести в чувства, сегодня объединила против себя всех", - говорится в сообщении.

Филатов напомнил, что по всему миру из-за эпидемии из тюрем выпускают людей, "а в Украине, наоборот, пакуют".

"Раз мы о справедливости, скажите, Вам разве неведомо про обыска, которые ваши «псы» массово проводят у ваших оппонентов по прошествию нескольких лет после якобы совершения преступлений? Скажите, это поиск доказательств или желание растоптать?", - спросил Филатов.

Напомним, накануне мэра Покрова Александра Шаповала задержали по подозрению в присвоении 1,3 млн бюджетных средств. Согласно сообщению прокуратуры, председатель городского совета совместно с начальником управления, главным специалистом городского совета и еще двумя соучастниками, вступив в предварительный сговор, совершили присвоение бюджетных средств, предусмотренных на выполнение капитального ремонта кровель жилых домов и учреждений образования.

За Шаповала в фейсбуке вступился мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, городской глава Покрова имеет "безупречную репутацию среди мэров городов и антикоррупционных организаций". Филатов пообещал сделать по этому поводу официальное заявление к руководству государства и предложил поддержать Шаповала флешмобом.

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